Katar: "Tüm kırmızı çizgiler aşıldı"

Katar: “Tüm kırmızı çizgiler aşıldı”

Katar, İran'ın Suudi Arabistan ve BAE'deki enerji tesislerine yönelik saldırılarını kınayarak Tahran yönetiminin tüm kırmızı çizgileri aştığını duyurdu.

Yayınlama Tarihi:
KAYNAK:
(AA)
Katar Dışişleri Bakanlığı, son 48 saat içerisinde Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) stratejik enerji altyapılarına düzenlenen saldırılara ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. 

Açıklamada, "Katar, son iki gün içinde Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) enerji tesislerinin İran tarafından hedef alınmasını en güçlü ifadelerle kınamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Uluslararası güvenlik tehdit altında

Söz konusu askeri girişimlerin uluslararası hukuku açıkça çiğnediği belirtilirken; küresel enerji arzı, deniz seyrüsefer güvenliği ve çevresel faktörler açısından ciddi riskler barındırdığı kaydedildi. İran'ın bölge ülkelerine yönelik eylemlerini "acımasız" olarak nitelendiren bakanlık, saldırıların doğrudan sivilleri ve hayati tesisleri hedef alarak "tüm kırmızı çizgileri aştığı" vurgusunda bulundu.

Bölgesel dayanışma mesajı

Açıklamanın son bölümünde, bölgeyi bu haksız saldırıların sonuçlarından korumanın ve istikrarı yeniden tesis etmenin önemi hatırlatıldı. Katar'ın komşu ülkelerle tam bir dayanışma içerisinde olduğu ifade edilerek, "egemenliklerini, güvenliklerini ve toprak bütünlüklerini korumak için aldıkları tüm önlemleri desteklediği" yinelendi.


 

Bakan Fidan: “Bu savaşın müsebbibi İsrail'dir”
Bakan Fidan: “Bu savaşın müsebbibi İsrail'dir”
#Gündem / 19 Mart 2026
Katar’ın LNG üretiminde darbe: İran saldırısı kapasitenin yüzde 17’sini yok etti
Katar’ın LNG üretiminde darbe: İran saldırısı kapasitenin yüzde 17’sini yok etti
#Dünya / 19 Mart 2026
ABD'den vatandaşlarına küresel çapta güvenlik uyarısı
ABD'den vatandaşlarına küresel çapta güvenlik uyarısı
ABD'de, Trump yönetimine karşı "Krallara Hayır" protestosu düzenlendi
ABD'de, Trump yönetimine karşı "Krallara Hayır" protestosu düzenlendi
İran’da dini liderlik: Devrimden bugüne üç figürün izleri
İran’da dini liderlik: Devrimden bugüne üç figürün izleri
İran Kızılayı: “66 çocuk yaşamını yitirdi”
İran Kızılayı: “66 çocuk yaşamını yitirdi”
Hürmüz Boğazı çevresinde binden fazla gemi mahsur kaldı
Hürmüz Boğazı çevresinde binden fazla gemi mahsur kaldı
Gündem
MHP'de istifa haberi: İzzet Ulvi Yönter Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı
MHP'de istifa haberi: İzzet Ulvi Yönter Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic'i kabul etti
NATO’dan 2026 Ankara Zirvesi için geri sayım mesajı
NATO’dan 2026 Ankara Zirvesi için geri sayım mesajı
Hürmüz Boğazı'ndan iki günde 7 gemi geçti
Hürmüz Boğazı'ndan iki günde 7 gemi geçti
