Katar: “Tüm kırmızı çizgiler aşıldı”

Katar Dışişleri Bakanlığı, son 48 saat içerisinde Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) stratejik enerji altyapılarına düzenlenen saldırılara ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Katar, son iki gün içinde Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) enerji tesislerinin İran tarafından hedef alınmasını en güçlü ifadelerle kınamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Uluslararası güvenlik tehdit altında

Söz konusu askeri girişimlerin uluslararası hukuku açıkça çiğnediği belirtilirken; küresel enerji arzı, deniz seyrüsefer güvenliği ve çevresel faktörler açısından ciddi riskler barındırdığı kaydedildi. İran'ın bölge ülkelerine yönelik eylemlerini "acımasız" olarak nitelendiren bakanlık, saldırıların doğrudan sivilleri ve hayati tesisleri hedef alarak "tüm kırmızı çizgileri aştığı" vurgusunda bulundu.

Bölgesel dayanışma mesajı

Açıklamanın son bölümünde, bölgeyi bu haksız saldırıların sonuçlarından korumanın ve istikrarı yeniden tesis etmenin önemi hatırlatıldı. Katar'ın komşu ülkelerle tam bir dayanışma içerisinde olduğu ifade edilerek, "egemenliklerini, güvenliklerini ve toprak bütünlüklerini korumak için aldıkları tüm önlemleri desteklediği" yinelendi.



