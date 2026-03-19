Bakan Fidan: “Bu savaşın müsebbibi İsrail'dir”

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Katar’ın başkenti Doha’da, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile ortak basın toplantısı düzenledi.

“Türkiye kardeş Katar’ ın her zaman yanındadır”

Bakan Fidan konuşmasında, Türkiye’nin Katar’a desteğini ve saldırılara karşı net tavrını belirterek, “Türkiye, kardeş Katar'ın her zaman yanındadır. Katarlı kardeşlerimize Sayın Cumhurbaşkanımızın geçmiş olsun dileklerini iletmek istiyorum. Sivillerin hayatını hiçe sayan saldırıları reddediyoruz. Bu tür saldırılar hiçbir zaman meşrulaştırılamaz.” ifadelerinde bulundu.

Fidan, “Bölgemizi eşi benzeri görülmemiş bir krizin içine çeken bu savaşın müsebbibi İsrail'dir. İran’a yapılan saldırılar ne kadar yanlışsa, İran’ın bölge ülkelerine yaptığı saldırılar da bir o kadar yanlış. Türkiye, savaşın durması için elinden geleni yapıyor. Hem Amerikalılarla hem İranlılarla konuşuyoruz. Bölgedeki savaş daha da kötü bir duruma evrilmeden nasıl durdurulabilir, onun arayışı içerisindeyiz.” dedi.

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani ise konuşmasında, savaşın derhal durdurulması gerektiğini belirterek, “Savaşın kapsamının genişletilmesi bölge güvenliğine hizmet etmiyor. Türkiye’nin Katar’a desteği her daim sürmüştür, bu desteklerinden dolayı Türkiye’ye teşekkür ediyoruz. Savaş derhal durdurulmalı. Bundan (Savaştan) kimin fayda sağladığı, bölgeyi çatışmaya kimin sürüklediği herkesçe biliniyor.” dedi.