AjansHaber Gündem Dışişleri Bakanı Fidan’dan Suriye ve Ukrayna temasları

Dışişleri Bakanı Fidan’dan Suriye ve Ukrayna temasları

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye ziyareti kapsamında temaslarını sürdürdü.

Dışişleri Bakanı Fidan’dan Suriye ve Ukrayna temasları

Bakan Fidan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, temaslarda bulunmak üzere Suriye’nin başkenti Şam’a gitti. Fidan, Şam Uluslararası Havalimanı’nda Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani tarafından karşılandı.

Ziyaret kapsamında Fidan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi. Görüşmede ikili siyasi ve ekonomik ilişkiler ele alınırken, bölgedeki savaşın Suriye’ye etkileri ile Lübnan’daki son durum değerlendirildi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, temaslarda Suriye’nin yeniden inşasına yönelik ikili projeler de gündeme geldi. Ayrıca 17-29 Ocak Mutabakatları çerçevesinde Suriye’nin kuzeydoğusunun merkezi yönetime entegrasyonunda gelinen aşama ele alındı.

Fidan’ın Şam’daki temasları kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile üçlü görüşme gerçekleştirildi.

Bunun yanı sıra Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ile de üçlü bir görüşme yaptı.

Erdoğan–Zelenskiy görüşmesi Dolmabahçe’de başladı
Erdoğan–Zelenskiy görüşmesi Dolmabahçe’de başladı
#Gündem / 04 Nisan 2026
Bakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul ile telefonda görüştü
Bakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul ile telefonda görüştü
#Gündem / 02 Nisan 2026
İBB soruşturmasında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediyesi personeli tutuklandı
İBB soruşturmasında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediyesi personeli tutuklandı
Pezeşkiyan’dan uluslararası sağlık kuruluşlarına çağrı
Pezeşkiyan’dan uluslararası sağlık kuruluşlarına çağrı
Işıkhan’dan genç istihdamına destek paketi
Işıkhan’dan genç istihdamına destek paketi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Tüm sporcularımızı alınlarından öpüyorum"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Tüm sporcularımızı alınlarından öpüyorum"
Aydın'da toprak kayması sonucu üç ev tahliye edildi
Aydın'da toprak kayması sonucu üç ev tahliye edildi
Enerji, gıda ve finans piyasalarında “savaş” depremi
Enerji, gıda ve finans piyasalarında “savaş” depremi
Türkiye ile İtalya arasında SAMP-T görüşmeleri yeniden başlıyor
Türkiye ile İtalya arasında SAMP-T görüşmeleri yeniden başlıyor
Gümrükler Muhafaza ekipleri 3 ayda 7,2 ton uyuşturucu ele geçirdi
Gümrükler Muhafaza ekipleri 3 ayda 7,2 ton uyuşturucu ele geçirdi
TBMM’de doğum izni düzenlemesi bu hafta görüşülecek
TBMM’de doğum izni düzenlemesi bu hafta görüşülecek
