Dışişleri Bakanı Fidan’dan Suriye ve Ukrayna temasları

Bakan Fidan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, temaslarda bulunmak üzere Suriye’nin başkenti Şam’a gitti. Fidan, Şam Uluslararası Havalimanı’nda Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani tarafından karşılandı.

Ziyaret kapsamında Fidan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi. Görüşmede ikili siyasi ve ekonomik ilişkiler ele alınırken, bölgedeki savaşın Suriye’ye etkileri ile Lübnan’daki son durum değerlendirildi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, temaslarda Suriye’nin yeniden inşasına yönelik ikili projeler de gündeme geldi. Ayrıca 17-29 Ocak Mutabakatları çerçevesinde Suriye’nin kuzeydoğusunun merkezi yönetime entegrasyonunda gelinen aşama ele alındı.

Fidan’ın Şam’daki temasları kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile üçlü görüşme gerçekleştirildi.

Bunun yanı sıra Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ile de üçlü bir görüşme yaptı.