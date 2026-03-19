Katar’ın LNG üretiminde darbe: İran saldırısı kapasitenin yüzde 17’sini yok etti

Katar devletine ait QatarEnergy CEO'su Saad al-Kaabi, İran’ın düzenlediği saldırılar sonucu Katar'ın LNG ihracat kapasitesinin yüzde 17'sinin yok olduğunu açıkladı.

İran, ABD ve İsrail saldırılarına karşılık olarak Arap ülkelerindeki ABD üslerini hedef aldığı saldırılar nedeniyle Katar’ın LNG üretimi ciddi zarar gördü. Katar devletine ait QatarEnergy CEO'su Al-Kaabi, İran’ın düzenlediği saldırılar sonucu Katar'ın LNG ihracat kapasitesinin yüzde 17'sinin yok olduğunu belirterek, hasar gören tesislerin onarımının üç ila beş yıl süreceğini söyledi.

Al-Kaabi, "Katar'ın ve bölgenin böyle bir saldırıya maruz kalacağını, özellikle de Ramazan ayında kardeş bir Müslüman ülke tarafından bu şekilde saldırıya uğrayacağımızı hayal bile edemezdim." dedi.

