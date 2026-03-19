Riyad’daki toplantıda, “İran'a saldırıları derhal durdurması çağrısı” yapıldı

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde, Türkiye, Azerbaycan, Bahreyn, Mısır, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan, Suriye ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dışişleri bakanlarının, İran'ın bölge ülkelerine yönelik saldırılarını değerlendirmek üzere başkent Riyad'da bir araya geldiği açıklandı.

Toplantının ardından yayımlanan sonuç bildirisinde, İran'ın Körfez İş birliği Konseyi (KİK) üyesi ülkelerin yanı sıra Ürdün, Azerbaycan ve Türkiye'ye yönelik saldırılarının ele alındığı bildirildi.

Bildiride, İran'ın yerleşim alanlarını, petrol tesislerini, su arıtma istasyonlarını, havalimanlarını ve diplomatik temsilcilikleri hedef alan balistik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları kınandı.

Bu saldırıların hiçbir gerekçe altında meşrulaştırılamayacağı vurgulanan bildiride, toplantıya katılan dışişleri bakanlarının, "Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesi uyarınca devletlerin kendilerini savunma hakkına sahip olduğunu teyit ettiği" kaydedildi.

İran'a "saldırıları derhal durdurması" çağrısı

Bölgesel güvenliğin tesisi için İran'a somut adımlar atması çağrısında bulunulan bildiride, İran'dan "krizlerin çözümü için diplomasiyi etkinleştirme yolunda ilk adım olarak saldırılarını derhal durdurması" istendi.

Ayrıca İran'dan "uluslararası hukuka, uluslararası insan haklarına ve iyi komşuluk ilkelerine saygı duyması" talep edildi.

İran ile ilişkilerin geleceğinin, "devletlerin egemenliğine saygı göstermesi ve iç işlerine müdahale edilmemesi" ilkelerine bağlı olduğu vurgulandı.

“İran’a bölgeye yönelik provokatif eylemlere son verilmesi istendi”

Bildiride ayrıca İran'ın Birleşmiş Millet Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2817 (2026) sayılı kararına uyması gerektiği belirtilerek, İran'ın "komşu ülkelere yönelik provokatif eylem ve tehditlerden kaçınması gerektiği" kaydedildi.

İran'ın "kendi emelleri doğrultusunda Arap ülkelerindeki bağlı milis yapıları desteklemeyi, finanse etmeyi ve silahlandırmayı bırakması" istenilen bildiride, “Hürmüz Boğazı'nda uluslararası seyrüseferi engellemeye veya Babu'l Mendeb'deki deniz güvenliğini tehdit etmeye yönelik her türlü eylem ve tehditten kaçınması gerektiği" ifade edildi.

Lübnan'ın egemenliğine tam destek

Lübnan'ın güvenliği, istikrarı ve toprak bütünlüğüne destek verilen bildiride, "silahların devletin tekelinde toplanması" için Beyrut yönetiminin aldığı karar desteklendi.

Bildiride ayrıca, İsrail'in "Lübnan'a yönelik saldırılarına ve bölgedeki yayılmacı politikalarına" tepki gösterilerek, gelişmeleri takip etmek ve ortak tutum geliştirmek amacıyla "istişare ve koordinasyonun sürdürülmesi" kararı alındığı aktarıldı.