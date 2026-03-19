Bayram trafiğine denetim artıyor: 313 bin personel görevde

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bakanlığa bağlı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde (GAMER) gazetecilerin sorularını cevapladı. Bayram süresince binlerce personelin sahada görev yapacağını belirten Çiftçi şunları söyledi:

"Emniyet Genel Müdürlüğümüz, Jandarma Genel Komutanlığımız yoğun bir şekilde trafik denetimleri yapacaklar. Hız denetimleri yapacağız, radar denetimlerimiz olacak, sahada görünür olacağız. Kritik noktalarda denetimler artırılacak, ekipler tam kadro sahada olacak. Denetimler hem karadan hem de havadan yapılacak.”

"313 bin 745 personel sahada olacak”

Bakan Çiftçi denetimlerle ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Trafik yoğunluğunun yüksek olduğu güzergahlarda radar denetimlerimiz mutlaka olacak önceki bayramlarda olduğu gibi. Tabii radar varken hız kontrollerimiz var, emniyet kemeri denetimlerimiz var. Hem helikopterlerle hem de insansız hava araçlarıyla dronlarla yine trafik denetimlerini gerçekleştireceğiz. 313 bin 745 personelimiz emniyet, jandarma ve sahil güvenlik personelimiz bayramda görev yapacaklar, sahada olacaklar. Aynı zamanda 50 bin 150 otomobil ve motosikletle Türkiye'nin her yerinde görev başında olacaklar. 16 helikopter ve 1222 SİHA, İHA ve dron havadan denetim yapacak."

"Sevdiklerinize kavuşmak için acele etmeyin"

Bakan Çiftçi, 'acele etmeyin' çağrısında bulundu:

"İstiyoruz ki kimse sevdiklerine kavuşmak için acele etmesin. Yani trafik kurallarına uysunlar, hız tahditlerine uysunlar ve güven içerisinde de ailelerine kavuşabilsinler.”



