AjansHaber Gündem Bayram trafiğine denetim artıyor: 313 bin personel görevde

Bayram trafiğine denetim artıyor: 313 bin personel görevde

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bayram süresince yoğun bir şekilde trafik kontrolleri yapılacağını, 313 bin emniyet mensubunun görevde olacağını belirtti.

Bayram trafiğine denetim artıyor: 313 bin personel görevde

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bakanlığa bağlı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde (GAMER) gazetecilerin sorularını cevapladı. Bayram süresince binlerce personelin sahada görev yapacağını belirten Çiftçi şunları söyledi:

"Emniyet Genel Müdürlüğümüz, Jandarma Genel Komutanlığımız yoğun bir şekilde trafik denetimleri yapacaklar. Hız denetimleri yapacağız, radar denetimlerimiz olacak, sahada görünür olacağız. Kritik noktalarda denetimler artırılacak, ekipler tam kadro sahada olacak. Denetimler hem karadan hem de havadan yapılacak.”

"313 bin 745 personel sahada olacak”

Bakan Çiftçi denetimlerle ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Trafik yoğunluğunun yüksek olduğu güzergahlarda radar denetimlerimiz mutlaka olacak önceki bayramlarda olduğu gibi. Tabii radar varken hız kontrollerimiz var, emniyet kemeri denetimlerimiz var. Hem helikopterlerle hem de insansız hava araçlarıyla dronlarla yine trafik denetimlerini gerçekleştireceğiz. 313 bin 745 personelimiz emniyet, jandarma ve sahil güvenlik personelimiz bayramda görev yapacaklar, sahada olacaklar. Aynı zamanda 50 bin 150 otomobil ve motosikletle Türkiye'nin her yerinde görev başında olacaklar. 16 helikopter ve 1222 SİHA, İHA ve dron havadan denetim yapacak."

"Sevdiklerinize kavuşmak için acele etmeyin"

Bakan Çiftçi, 'acele etmeyin' çağrısında bulundu:

"İstiyoruz ki kimse sevdiklerine kavuşmak için acele etmesin. Yani trafik kurallarına uysunlar, hız tahditlerine uysunlar ve güven içerisinde de ailelerine kavuşabilsinler.”


 

İçişleri Bakanlığı "sarı" kodlu uyarı yaptı: Sel, su baskını ve rüzgara dikkat
İçişleri Bakanlığı "sarı" kodlu uyarı yaptı: Sel, su baskını ve rüzgara dikkat
#Gündem / 28 Mart 2026
“Hakikatin sesini duyurmak isteyenlerin yaptığı haberler manipüle ediliyor”
“Hakikatin sesini duyurmak isteyenlerin yaptığı haberler manipüle ediliyor”
#Gündem / 28 Mart 2026
MHP'de istifa haberi: İzzet Ulvi Yönter Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı
MHP'de istifa haberi: İzzet Ulvi Yönter Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic'i kabul etti
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay: “İran'a saldırıların hiçbir meşruiyeti yoktur “
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay: “İran'a saldırıların hiçbir meşruiyeti yoktur “
Ümraniye’de İETT otobüsü park halindeki araçlara çarptı
Ümraniye’de İETT otobüsü park halindeki araçlara çarptı
İçişleri Bakanlığı "sarı" kodlu uyarı yaptı: Sel, su baskını ve rüzgara dikkat
İçişleri Bakanlığı "sarı" kodlu uyarı yaptı: Sel, su baskını ve rüzgara dikkat
Gündem
Bakan Güler, İranlı mevkidaşı ile telefonda görüştü
Bakan Güler, İranlı mevkidaşı ile telefonda görüştü
Gündem
Adalet Bakanı Gürlek: “Yargıyı hızlandırmak için sorunları sahadan alıyoruz"
Adalet Bakanı Gürlek: “Yargıyı hızlandırmak için sorunları sahadan alıyoruz"
İBB soruşturmasında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediyesi personeli tutuklandı
İBB soruşturmasında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediyesi personeli tutuklandı
"Kolay para" vaadiyle hesap kiralayanlar, ciddi hukuki sonuçlarla karşı karşıya kalabilir
"Kolay para" vaadiyle hesap kiralayanlar, ciddi hukuki sonuçlarla karşı karşıya kalabilir
