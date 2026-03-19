AjansHaber Gündem MGK Genel Sekreterliğinde teşkilat ve görev değişikliği: 3 yeni başkanlık oluşturuldu

MGK Genel Sekreterliğinde teşkilat ve görev değişikliği: 3 yeni başkanlık oluşturuldu

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreterliğinin teşkilat ve görevlerinde değişiklik yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Karar kapsamında MGK bünyesinde 3 başkanlık oluşturuldu.

Yayınlama Tarihi:
KAYNAK:
(AA)
MGK Genel Sekreterliğinde teşkilat ve görev değişikliği: 3 yeni başkanlık oluşturuldu

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin Teşkilat ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre, "milli güvenlik" ve "milli güvenlik siyaseti" kavramları yeniden tanımlandı.

"Devletin anayasal düzeni, milli varlığı, uluslararası çıkarları ve vatandaşların güven-refah içinde yaşaması", "milli güvenlik" ve "milli güvenlik siyaseti" kavramlarının kapsamına alındı.

Kararname ile MGK bünyesinde 3 başkanlık oluşturuldu

İç Güvenlik Araştırma ve Değerlendirmeleri Dairesi Başkanlığına, terör, organize suç, radikalleşme, siber güvenlik, yapay zeka, uzay, iklim değişikliği, göç, sağlık ve enerji gibi alanlarda stratejik analizler üretme görevleri verildi.

Dış Güvenlik Araştırma ve Değerlendirmeleri Dairesi Başkanlığına da küresel ve bölgesel gelişmeleri takip etmek, uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmak, Türkiye'nin dış güvenlik çıkarlarına yönelik analizler hazırlamak görevi tevdi edildi.

Yeni kurulan Savunma Planlaması Koordinasyon Dairesi Başkanlığına ise seferberlik ve savaş hali hazırlıklarını bakanlıklar, kurumlar ve valiliklerle koordineli şekilde yürütmesi görevi yüklendi.

Bildiri yerine açıklama ifadesi kullanılacak

Kararnamedeki değişiklikle, MGK tarafından hazırlanan metinlere "bildiri" yerine "açıklama" ifadesinin kullanılması hüküm altına alındı.

Kararnamede, MGK Genel Sekreterliğinde subay ve astsubayların ilgili kanun çerçevesinde görev yapabilmesi, bu sürecin Milli Savunma Bakanlığı ile birlikte yürütülmesine ilişkin de düzenleme yer aldı.

