Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezyalı mevkidaşı Subianto ile telefonda görüştü

Liderler görüşmede, Türkiye ile Endonezya ikili ilişkilerini, bölgesel ve küresel konuları ele aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran’a yönelik saldırılarla başlayıp Körfez ülkelerine yayılan şiddet sarmalının bir an önce sona ermesi gerektiğini belirterek, Türkiye’nin diplomatik çözüm için çabalarını aralıksız sürdürdüğünü ifade etti.
Erdoğan, İsrail’in Mescid-i Aksa’ya yönelik tacizlerinin kabul edilemeyeceğini, İsrail’in, İslam’ın ilk kıblesine girişleri engelleyerek geleceğini tehdit altına almasına karşı Müslüman toplumların sessiz kalmamasının önemli olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme sonunda Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto’nun Ramazan Bayramı’nı da tebrik etti.