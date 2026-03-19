GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
AjansHaber Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezyalı mevkidaşı Subianto ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezyalı mevkidaşı Subianto ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Yayınlama Tarihi:
KAYNAK:
TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezyalı mevkidaşı Subianto ile telefonda görüştü

Liderler görüşmede, Türkiye ile Endonezya ikili ilişkilerini, bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran’a yönelik saldırılarla başlayıp Körfez ülkelerine yayılan şiddet sarmalının bir an önce sona ermesi gerektiğini belirterek, Türkiye’nin diplomatik çözüm için çabalarını aralıksız sürdürdüğünü ifade etti.

Erdoğan, İsrail’in Mescid-i Aksa’ya yönelik tacizlerinin kabul edilemeyeceğini, İsrail’in, İslam’ın ilk kıblesine girişleri engelleyerek geleceğini tehdit altına almasına karşı Müslüman toplumların sessiz kalmamasının önemli olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme sonunda Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto’nun Ramazan Bayramı’nı da tebrik etti.

 

Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.