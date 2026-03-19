Meteorolojiden Marmara Bölgesi için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi’nde beklenen sağanağın bu akşam saatlerinden itibaren İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Düzce çevresi ile Çanakkale’nin doğusu, Bursa ve Balıkesir’in kuzey ilçelerinde yarın akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olacağını açıkladı.

Sel ve su baskını ile yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

AKOM'dan soğuk hava uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinden (AKOM) yapılan açıklamada, kentte Ramazan Bayramı'nı da kapsayan bir haftalık süre boyunca kapalı bir gökyüzünün hakim olacağını bildirdi.

Kuzey yönlerden aralıklarla fırtına şeklinde esmesi beklenen rüzgarla birlikte aralıklarla sağanak geçişlerinin öngörüldüğü aktarılan açıklamada, sıcaklıkların 10 derecelerin altında ve kış değerlerinde seyretmesinin beklendiği ifade edildi.