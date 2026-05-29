Kabine üyeleri İstanbul’un fethinin 573. yıl dönümünü mesajlarla kutladı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, İstanbul’un fethinin 573. yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesaplarından peş peşe kutlama mesajları yayımladı. Paylaşımlarda, fethin dünya tarihindeki dönüştürücü etkisine ve medeniyet perspektifine dikkat çekildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul’un fethinin tarihin akışını değiştiren eşsiz bir zafer olduğunu belirterek, fetihle birlikte şehrin adaletin, ilmin ve hoşgörünün merkezi haline geldiğini kaydetti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da paylaşımında, çağ kapatıp çağ açan iradenin ecdattan miras kaldığını belirterek, fetih kahramanlarını rahmet ve minnetle andı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise “Çağ açıp çağ kapatan zafer” ifadeleriyle İstanbul’un fethinin yıl dönümünü kutladı.

Tarihi miras vurgusu

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul’un fethedilmesiyle birlikte şehrin adalet, merhamet ve hoşgörünün sembolü haline geldiğini ifade etti. Çiftçi, tarihi mirasın korunarak gelecek nesillere aktarılmasının ortak sorumluluk olduğunu belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da fethin yalnızca askeri bir başarı değil, dünya tarihine yön veren büyük bir medeniyet hamlesi olduğunu kaydetti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise Fatih Sultan Mehmed Han’ın genç yaşta ortaya koyduğu liderlik ve vizyonun bugün de ilham kaynağı olduğunu ifade ederek, tarih bilincine sahip nesiller yetiştirmenin önemine dikkat çekti.

“Medeniyetimizin ebedi başkenti”

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu paylaşımında, İstanbul’un medeniyetin göz bebeği olduğunu belirterek, Fatih Sultan Mehmet Han ve fetih ordusunu rahmet, minnet ve saygıyla andı.

Kabine üyelerinin mesajlarında ortak olarak, İstanbul’un fethinin sadece tarihi bir zafer değil, aynı zamanda birlik, inanç ve medeniyet tasavvurunun simgesi olduğu vurgulandı.