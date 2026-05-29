29 Mayıs 2026 Cuma
Twitter
Nsosyal
GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
OTOMOTİV
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
15:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
15:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ayasofya’da fetih mesajı: “İstanbul bir başka güzel olacak”
11:16 Dışişlerinden Solingen mesajı: “Irkçılıkla mücadelemiz sürecek”
10:08 İsrail’den Lübnan’a bayram saldırısı: 28 ölü, onlarca yaralı
AjansHaber Gündem Kabine üyeleri İstanbul’un fethinin 573. yıl dönümünü mesajlarla kutladı

Kabine üyeleri İstanbul’un fethinin 573. yıl dönümünü mesajlarla kutladı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, İstanbul’un fethinin 573. yılı dolayısıyla yayımladıkları mesajlarda fetih ruhuna ve tarihi mirasa vurgu yaptı.

Editör
Yayınlama Tarihi:
Kabine üyeleri İstanbul’un fethinin 573. yıl dönümünü mesajlarla kutladı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, İstanbul’un fethinin 573. yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesaplarından peş peşe kutlama mesajları yayımladı. Paylaşımlarda, fethin dünya tarihindeki dönüştürücü etkisine ve medeniyet perspektifine dikkat çekildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul’un fethinin tarihin akışını değiştiren eşsiz bir zafer olduğunu belirterek, fetihle birlikte şehrin adaletin, ilmin ve hoşgörünün merkezi haline geldiğini kaydetti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da paylaşımında, çağ kapatıp çağ açan iradenin ecdattan miras kaldığını belirterek, fetih kahramanlarını rahmet ve minnetle andı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise “Çağ açıp çağ kapatan zafer” ifadeleriyle İstanbul’un fethinin yıl dönümünü kutladı.

Tarihi miras vurgusu

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul’un fethedilmesiyle birlikte şehrin adalet, merhamet ve hoşgörünün sembolü haline geldiğini ifade etti. Çiftçi, tarihi mirasın korunarak gelecek nesillere aktarılmasının ortak sorumluluk olduğunu belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da fethin yalnızca askeri bir başarı değil, dünya tarihine yön veren büyük bir medeniyet hamlesi olduğunu kaydetti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise Fatih Sultan Mehmed Han’ın genç yaşta ortaya koyduğu liderlik ve vizyonun bugün de ilham kaynağı olduğunu ifade ederek, tarih bilincine sahip nesiller yetiştirmenin önemine dikkat çekti.

“Medeniyetimizin ebedi başkenti”

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu paylaşımında, İstanbul’un medeniyetin göz bebeği olduğunu belirterek, Fatih Sultan Mehmet Han ve fetih ordusunu rahmet, minnet ve saygıyla andı.

Kabine üyelerinin mesajlarında ortak olarak, İstanbul’un fethinin sadece tarihi bir zafer değil, aynı zamanda birlik, inanç ve medeniyet tasavvurunun simgesi olduğu vurgulandı.

ISEF 2026’da Türk öğrencilerden 9 ödüllük başarı
ISEF 2026’da Türk öğrencilerden 9 ödüllük başarı
#Gündem / 29 Mayıs 2026
MSB: "İstanbul’un fethi bir şehri değil bir çağı değiştirdi"
MSB: "İstanbul’un fethi bir şehri değil bir çağı değiştirdi"
#Gündem / 29 Mayıs 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
Bayramın ilk gününde 13 bin 513 kişi kurban kesimi sırasında yaralandı
Bayramın ilk gününde 13 bin 513 kişi kurban kesimi sırasında yaralandı
Malatya’da korkutan deprem: Pütürge 4 büyüklüğünde sallandı
Malatya’da korkutan deprem: Pütürge 4 büyüklüğünde sallandı
Osmaniye’de 4,2 büyüklüğünde deprem
Osmaniye’de 4,2 büyüklüğünde deprem
Erzurum’da arefe günü klasiği değişmedi: Firari kurbanlıklar trafiği kilitledi
Erzurum’da arefe günü klasiği değişmedi: Firari kurbanlıklar trafiği kilitledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hac ibadetini tamamlayan Türk vatandaşlarıyla görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hac ibadetini tamamlayan Türk vatandaşlarıyla görüştü
Gündem
İstanbul’da kaçan kurbanlık boğa kuaföre daldı: Salon savaş alanına döndü
İstanbul’da kaçan kurbanlık boğa kuaföre daldı: Salon savaş alanına döndü
Gündem
Bakanlar'dan Kurban Bayramı'ı mesajı
Bakanlar'dan Kurban Bayramı'ı mesajı
ABD’li milyarderin roketi test sırasında patladı
ABD’li milyarderin roketi test sırasında patladı
Bakan Kurum’dan İmrahor Vadisi Millet Bahçesi paylaşımı
Bakan Kurum’dan İmrahor Vadisi Millet Bahçesi paylaşımı
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.