ISEF 2026’da Türk öğrencilerden 9 ödüllük başarı

2026 Uluslararası Regeneron ISEF Bilim ve Mühendislik Yarışması’nda Türkiye’yi temsil eden öğrenciler önemli bir başarıya imza attı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Türk öğrencilerin uluslararası yarışmadaki derecelerini duyurdu.

Projelerin büyük bölümü ödülle döndü

Yarışmaya 27 öğrenci ve 13 proje ile katılan Türkiye, 4 Büyük Ödül, 2 İkincilik Ödülü, 2 Dördüncülük Ödülü ve 1 Özel Ödül olmak üzere toplam 9 ödül elde etti.

Bakan Kacır’dan tebrik mesajı

Bakan Kacır, elde edilen başarıya ilişkin yaptığı açıklamada öğrencileri, danışman öğretmenleri ve aileleri tebrik etti.

Kacır mesajında, “Başarılarıyla ülkemizin gurur tablolarına bir yenisini daha ekleyen öğrencilerimizi, onlara rehberlik eden danışmanlarını ve destekleriyle her zaman yanlarında olan ailelerini gönülden tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı.