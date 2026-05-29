Kamulaştırma bedelleri tek merkezde toplanacak

Yeni sistemle birlikte ülke genelinde uygulama birliğinin sağlanması ve hak sahiplerinin alacaklarına daha hızlı erişmesi hedefleniyor. Kamulaştırma süreçlerinde farklı uygulamalar nedeniyle ortaya çıkan dağınık yapı, Adalet Bakanlığının hazırladığı yeni düzenlemeyle tek sistemde toplanacak.

Uygulama birliği sağlanacak

Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünce yapılan incelemelerde, kamulaştırma bedellerinin ülke genelinde farklı usullerle tutulduğu belirlendi. Bu durumun süreçlerde karmaşaya yol açtığı ve vatandaşların haklarına erişimini zorlaştırdığı tespit edildi.

Merkezi hesap sistemi

VakıfBank ile yürütülen çalışma kapsamında, kamulaştırma bedelleri mahkeme hesapları altında açılacak alt hesaplarda merkezi olarak toplanacak. Böylece tüm işlemler tek sistem üzerinden yürütülecek.

Yeni düzenlemeyle birlikte vatandaşların Türkiye genelindeki VakıfBank şubelerinden herhangi bir kesinti olmadan alacaklarına ulaşabilmesi sağlanacak.

Süreçler hızlanacak

UYAP sistemiyle yapılacak entegrasyon sayesinde kamulaştırma işlemlerine ilişkin müzekkere süreçlerinin standart hale getirilmesi ve yargı süreçlerinin hızlandırılması hedefleniyor.