Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefonda görüştü

Görüşmede, ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konular ile Afganistan'daki son durum değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin bölgesindeki çatışmalarla ilgili barış odaklı gayretlerinin devam ettiğini, bölgede huzur ve istikrarın sağlanması için adımlar atmayı sürdüreceklerini belirtti.

"Türkiye’nin, Mescid-i Aksa’ya yönelik tacizleri kabul etmesi mümkün değildir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa’ya yönelik tacizleri kabul etmesinin mümkün olmadığını, İslam dünyasının da buna sessiz kalamayacağını ifade etti.

Erdoğan, Pakistan’ın huzur ve güvenliğinin Türkiye için önem taşıdığını belirterek, kalıcı istikrar için iş birliğine devam edeceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Pakistan Başbakanı Şerif’in Ramazan Bayramı’nı da kutladı.