AjansHaber Gündem Bakan Uraloğlu: "En kıymetli olan bizim birlik ve beraberliğimizdir"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu,“Düşüncemiz her ne olursa olsun en kıymetli olan bizim birlik ve beraberliğimizdir. Aramıza hiç kimsenin nifak sokmasına müsaade etmeyeceğiz. Biz önce kendi ailemize sahip çıkacağız. Biz şehrimize ve ülkemize sahip çıkacağız. İnancı, dili. Irkı ne olursa olsun biz dünyada Türkiye’den menfaat ve yardım bekleyen mazlum coğrafyalarına sahip çıkacağız.” dedi.

Yayınlama Tarihi:
KAYNAK:
(İHA)
Bir dizi ziyaret için memleketi Trabzon’a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, baba ocağı Düzköy ilçesinde iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi. 

Düzköy Spor Salonu’ndan düzenlenen iftar programına Bakan Uraloğlu’nun yanı sıra Trabzon Valisi Tahir Şahin, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, partililer ve vatandaşlar katıldı.

“Türkiye, bölgesinde bir “güven adası” olarak ayakta duruyor”

Programda bir konuşma yapan Bakan Uraloğlu, "Cumhurbaşkanımızın selamını getirdim. Sizlerin bayramınızı tebrik ediyor. Dün beraber Rize’ye geldik. Bugün program çerçevesinde Trabzon’dayız. Birkaç ilçemizi ziyaret ettik. Başı rahmet ortası marifet sonu da cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan’ın sonuna geldik. İnşallah bizde o kurtulanlardan olmuşuzdur. Allahu Teala nice bayramlara ve Ramazanlara inşallah bizleri hep beraber nasip etsin. Zorlu dönmelerden ve günlerden geçiyoruz ama Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye bölgesinde bir güven adası şeklinde dimdik sizlerin destekleriyle beraber ayakta durmaya çok şükür devam ediyor. Allah’ın izniyle durmaya da devam edecek. Cumhurbaşkanımızın sadece bölgesinde değil dünyada sözünü güvenilen bir lider haline geldi. Cumhurbaşkanımız bana sizler gibi yol ve dava arkadaşları nasip ettiği için rabbime ne kadar şükretsem azdır diyor. Allahu Teala bize böyle bir lider nasip ettiği için ne kadar şükretsek azdır. Onunla beraber çalışıyor ve yol yürüyor olmaktan ben kendi adıma, hemşerilerim adına gurur duyuyorum." şeklinde konuştu.

 “Akçaabat-Düzköy ve Çayırbağı-Tonya yolunu aşağı yukarı bitirdik"

Akçaabat-Düzköy karayolunda çalışmaların devam ettiğini belirten Uraloğlu, "Siyaseten kamu görevi olarak bizim görevimiz sizlere hizmet etmek. Bizim en önemli problemlerimizden ya da beklentilerimizden bir tanesi olan Akçaabat-Düzköy yolumuzu aşağı yukarı bitirdik. Birkaç nokta kaldı onları da bitiriyoruz. Burası aynı zamanda Karadeniz’in Türkiye’nin en yoğun yollarından bir tanesi. Bunu bitirmiş olacağız. Yine civarımızdaki Çayırbağı-Tonya yolunu da aşağı yukarı bitirdik. Sizlerin belki daha sık kullandığı mahalle yollarımız var. Onları da Büyükşehir Belediye Başkanımız ile birlikte onları Allah’ın izniyle yapıyoruz. Önceki sene çok güzel işler yaptık. Ondan öncesinde de yaptık. Ama 2-3 senedir biraz daha yoğunlaştık." diye konuştu.

"Aramıza hiç kimsenin nifak sokmasına müsaade etmeyeceğiz"

"Bu hizmetler biz dün yaptık, bugün yaptık yarın da yapmaya devam edeceğiz" diyen Bakan Uraloğlu, "Bu hizmetlerden daha önemli olan bir konudan sizlere bahsetmek istiyorum. Düşüncemiz her ne olursa olsun en kıymetli olan bizim birlik ve beraberliğimizdir. Aramıza hiç kimsenin nifak sokmasına müsaade etmeyeceğiz. Biz önce kendi ailemize sahip çıkacağız. Biz şehrimize ve ülkemize sahip çıkacağız. İnancı, dili. Irkı ne olursa olsun biz dünyada Türkiye’den menfaat ve yardım bekleyen mazlum coğrafyalarına sahip çıkacağız. Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde sahip çıkmaya devam edeceğiz. Allah ondan razı olsun." ifadelerini kullandı.

Ramazan Bayramı’nda tren seferleri artırılıyor: Toplam 8 bin 898 kişilik kapasite artışı sağlanacak
Bakan Uraloğlu: “Limanlarda şubatta tüm zamanların rekoru kırıldı”
MHP'de istifa haberi: İzzet Ulvi Yönter Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic'i kabul etti
Ümraniye'de İETT otobüsü park halindeki araçlara çarptı
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay: "İran'a saldırıların hiçbir meşruiyeti yoktur "
İçişleri Bakanlığı "sarı" kodlu uyarı yaptı: Sel, su baskını ve rüzgara dikkat
Bakan Fidan: "Algıları yönlendirip hakikati değiştirme çabası var"
Bakan Güler, İranlı mevkidaşı ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Savunma sanayii devlerinden eğitime büyük destek
