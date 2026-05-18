Bakan Uraloğlu: “Demiryolunda 2017’den bu yana yaklaşık 9 milyon engelli yolcuya ücretsiz hizmet verildi”

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Uraloğlu, 15. Dönem Engelli ve Gazi Bireyler Eğitim Seminerine videokonferans yöntemiyle katılarak değerlendirmelerde bulundu. Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde engelli ve gazi vatandaşların yaşamını kolaylaştırmaya yönelik adımların kararlılıkla sürdüğünü ifade etti.

Kamuda engelli istihdamı artıyor

Uraloğlu, kamuda engelli memur sayısının 2002 yılında yaklaşık 6 bin olduğunu, bu sayının bugün 83 bine yaklaştığını belirtti. Bakanlık merkez ve taşra teşkilatları ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarda ise yaklaşık 2 bin 400 engelli personelin görev yaptığını aktardı.

Uraloğlu, bakanlık olarak “Her adımda farklılıkları ortadan kaldıran bir ulaşım ağı oluşturmak” vizyonuyla hareket ettiklerini, bu kapsamda 2026-2030 Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planı hazırlıklarının sürdüğünü ve çalışmanın Cumhurbaşkanlığının onayına sunulacağını kaydetti.

Demiryolunda 9 milyon ücretsiz yolculuk

Uraloğlu, demir yolunda 2017 yılından bu yana yaklaşık 9 milyon engelli yolcuya ücretsiz ulaşım hizmeti sağlandığını bildirdi.

Yüksek hızlı tren (YHT) garlarında yürütülen “Turuncu Masa Erişilebilir Ulaşım Hizmet Noktası” uygulamasına ilişkin bilgi veren Uraloğlu, 27 YHT garında bugüne kadar 87 bin 795 yolcuya destek sağlandığını ifade etti.

İstasyon ve peronlarda erişilebilirlik dönüşümünün sürdüğünü belirten Uraloğlu, 130 istasyona ilişkin proje çalışmalarının tamamlandığını, 119 istasyonda ise uygulamaların hayata geçirildiğini bildirdi.

Havalimanlarında erişilebilirlik uygulamaları

Uraloğlu, Turuncu Masa hizmetinin Rize-Artvin, Ordu-Giresun ve Tokat havalimanlarında da başlatıldığını belirtti.

Bakan Uraloğlu, havalimanlarına ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

Kara yolunda indirim ve destekler

Bakan Uraloğlu, kara yolu taşımacılığında engelli vatandaşlara yönelik indirim uygulamalarının sürdüğünü belirterek, 2025 yılında 1 milyon 784 bin 410 engelli vatandaşın şehirlerarası otobüslerde indirimli seyahat ettiğini kaydetti. Bu yılın ilk 4 ayında ise 356 bin 771 engelli vatandaşın yüzde 40’a varan indirimlerden yararlandığını aktardı.

Dijital hizmetler ve sosyal destek uygulamaları

Uraloğlu, “Herkes İçin Hareketlilik Mobil Uygulaması” ile engelli bireylerin ulaşım süreçlerini kolaylaştıracak dijital çözümler geliştirdiklerini ifade etti.

Metro ve tramvay hatlarında asansör, yürüyen merdiven, sesli ve görsel yönlendirme sistemleri ile özel tasarlanmış araçlarla erişilebilirliğin sağlandığını belirten Uraloğlu, “Engelsiz Denizler Projesi” kapsamında yolcu gemilerinde rampalı girişler, asansörler ve engelli tuvaletlerinin zorunlu hale getirildiğini söyledi.

Uraloğlu, e-Devlet Kapısında işaret dili destekli “Engelsiz Çağrı Merkezi” uygulamasına da değinerek, e-Devlet İletişim Merkezi üzerinden bugüne kadar internetten 43 bin 871, mobilden 10 bin 375 olmak üzere toplam 54 bin 246 işitme engelli vatandaşa hizmet verildiğini aktardı.

Ayrıca PTT aracılığıyla engelli vatandaşların aylıklarını evlerinde teslim alabildiğini belirten Uraloğlu, Türkiye Kart uygulamasıyla engelli ve gazi vatandaşlara ulaşımda yeni imtiyazlar sağlandığını ifade etti.

“Erişilebilir gelecek” vurgusu

Uraloğlu, erişilebilirlik standartlarının tüm ulaşım modlarında esas alındığını belirterek, kapsayıcı bir gelecek inşa etmeye devam edeceklerini vurguladı.

Bakan Uraloğlu, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

