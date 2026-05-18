Çorlu’da şehit düşen polisler son yolculuğuna uğurlanıyor

Erkan Tütüncüler (43) ve Emrah Koç (32), dün Çorlu Reşadiye Mahallesi’nde bir iş merkezinde iki grup arasında çıkan kavgaya müdahale ettikleri sırada silahlı saldırıya uğradı.

Saldırıda ağır yaralanan iki polis memuru, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Olayın şüphelisi olarak 24 yaşındaki Orhan Altan’ın gözaltına alındığı bildirildi.

Çorlu Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi

Şehitler için Çorlu Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen törende duygusal anlar yaşandı. Törene devlet protokolü, emniyet teşkilatı mensupları ve şehit aileleri katıldı.

Törende, şehitlerin Türk bayrağına sarılı naaşları özlük özlemi ve dualar eşliğinde alana getirildi. Meslektaşları, şehit polisleri omuzlarında taşıyarak son görevlerini yerine getirdi.

Törene üst düzey katılım

Törene İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Emniyet Genel Müdürlüğü yetkilileri, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ve il emniyet yöneticileri katıldı.

Bakan Çiftçi: “Üniformalarını şeref bildiler”

Törende konuşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, şehit polislerin görev anlayışına vurgu yaptı.

Çiftçi, “Erkan Tütüncüler kardeşimiz Samsun’un yiğit bir evladıydı. Emrah Koç kardeşimiz Van’ın mert bir evladıydı. Onlar ay yıldızlı bayrağın gölgesinde milletimizin huzuru için görev yaptılar. Üniformalarını şeref bildiler.” ifadelerini kullandı.

Bakan Çiftçi ayrıca şehit ailelerinin her zaman yanında olacaklarını belirterek, “Bu toprakların huzuruna yönelen her karanlık niyet karşısında İçişleri Bakanlığımızı bulacaktır.” dedi.

Şehitler dualarla uğurlanıyor

Tekirdağ Müftü Vekili Ahmet Nuri Bayraktutan’ın okuduğu duaların ardından şehitlerin naaşları Hacı Mehmet ŞirikçiCamisi’ne götürüldü.

Erkan Tütüncüler’ün cenazesinin Çorlu Şehitliği’nde defnedileceği, Emrah Koç’un naaşının ise Çorlu Atatürk Havalimanı üzerinden memleketi Van’a gönderileceği öğrenildi.

Olayın geçmişi

Dün Çorlu Kumyol Caddesi’ndeki bir iş merkezinde meydana gelen olayda, iki grup arasındaki kavgaya müdahale eden polis ekiplerine ateş açılmış, saldırıda iki polis memuru ağır yaralanmıştı. Yaralı polisler kaldırıldıkları hastanede şehit olmuştu. Orhan Altan’ın saldırıyla ilgili gözaltına alındığı bildirildi.