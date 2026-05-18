Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig şampiyonu Galatasaray’ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray Spor Kulübü’nü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.

Futbol camiasının en üst düzey temsilcilerinin yer aldığı kabulde, sarı-kırmızılı kulübün sezon boyunca elde ettiği başarının ardından gerçekleştirilen ziyaret, samimi bir atmosferde gerçekleşti.

Kabulde geniş katılım

Kabulde Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcular hazır bulundu. Programda ayrıca Gençlik ve Spor Bakanı ile birlikte ilgili yetkililer de yer aldı.

Şampiyonluk kupası ve forma takdimi

Ziyaret sırasında 2025-2026 Süper Lig şampiyonluk kupası da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdim edildi.

Kabulün sonunda Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a üzerinde isminin yer aldığı ve memleketi Rize’nin plaka kodu olan “53” numaralı Galatasaray formasını sundu.

Sohbet ve hatıra fotoğrafı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, teknik heyet ve futbolcularla bir süre sohbet ederek şampiyonluk sezonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kabul, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.