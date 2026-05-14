Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan’da resmi törenle karşılandı

Törende Erdoğan, karşılama kıtasını selamladıktan sonra Türkiye ve Kazakistan milli marşları çalındı. Resmi törenin ardından iki lider ikili görüşmeye geçti.

Stratejik iş birliği toplantısına başkanlık edecekler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Tokayev’in, Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Altıncı Toplantısı’na başkanlık etmesi bekleniyor. Görüşmeler kapsamında iki ülke arasında çeşitli alanlarda anlaşmaların imzalanacağı bildirildi.

Liderler, anlaşma töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Gündemde enerji, savunma sanayii ve ticaret var

Erdoğan’ın Kazakistan temaslarında enerji, savunma sanayii, ticaret koridorları ve eğitim alanlarında iş birliğinin öne çıkması bekleniyor. Görüşmelerde Türk dünyasındaki siyasi ve ekonomik entegrasyonun güçlendirilmesine yönelik başlıkların da ele alınacağı değerlendiriliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın programında ayrıca Türkiye-Kazakistan İş Forumu kapanış oturumu, Alem.al yapay zeka merkezi ziyareti ve resmi resepsiyon da bulunuyor.

Erdoğan’ın, Kazakistan tarafından Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde yaptırılan okulun açılış törenine de katılması planlanıyor.



Erdoğan’a geniş heyet eşlik ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kazakistan temaslarına eşi Emine Erdoğan’ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik ediyor.