Diyarbakır merkezli 9 ilde uyuşturucu operasyonu: 405 gözaltı kararı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, operasyonun Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütüldüğünü belirtti.

Bakan Gürlek, polis ekiplerinin aylar süren teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda uyuşturucu satıcılarına yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildiğini ifade etti.

“Kirli ağ deşifre edildi”

Operasyon kapsamında “gizli soruşturmacı” yöntemlerinin kullanıldığını aktaran Gürlek, saha çalışmalarıyla sokak satıcılarından suç örgütü yöneticilerine kadar uzanan yapılanmanın ortaya çıkarıldığını kaydetti.

“Gizli soruşturmacıların” sahadaki titiz çalışmaları neticesinde, sokak satıcılarından suç örgütü yöneticilerine kadar uzanan kirli bir ağın deşifre edildiğini, gençleri uyuşturucu batağına çeken 405 şüpheliye karşı kapsamlı operasyon başlatıldığını ifade eden Gürlek, şunları kaydetti:

“Bu başarılı ve sabırla yürütülen operasyonda emeği geçen Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığımıza, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımıza ve Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Adalet Bakanlığımız ile İçişleri Bakanlığımız arasındaki güçlü eş güdüm ve koordinasyon, evlatlarımızı zehirlemek isteyen odaklara karşı en güçlü dayanağımızdır. Vatandaşlarımızın güvenliği ve gençlerimizin geleceği için suç ve suçluyla mücadelemizi aynı kararlılık ve işbirliği anlayışıyla sürdüreceğiz.”

Operasyon çok yönlü yürütüldü

Soruşturma kapsamında narkotik ekiplerinin uzun süreli teknik takip gerçekleştirdiği, elde edilen deliller doğrultusunda çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenlendiği öğrenildi.

Operasyona, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katıldığı bildirildi.