21 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 200 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Soruşturma kapsamında “yasa dışı bahis”, “nitelikli dolandırıcılık”, “rüşvet” ve “kara para aklama” suçlarına ilişkin geniş çaplı inceleme yürütüldüğü bildirildi.

Operasyon kapsamında gazeteci ve televizyon yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı’nın da İstanbul’daki evinde gözaltına alındığı öğrenildi.

“Katmanlı suç organizasyonuna ağır darbe”

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonun, “milletin huzuruna ve ekonomiye kasteden katmanlı suç organizasyonuna ağır darbe” niteliği taşıdığını belirtti.

Bakan Gürlek, operasyonun mali suç örgütlerine yönelik yürütülen kapsamlı mücadelenin önemli aşamalarından biri olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Mali Suçları Araştırma Kurulu raporları, teknik ve fiziki takip çalışmalarıyla elde edilen deliller neticesinde, yaklaşık 100 milyar lira ve 2 milyar dolar seviyesinde suç gelirinin finansal sistem içerisinde aklandığının tespit edilmesi, yürütülen mücadelenin boyutunu tüm açıklığıyla ortaya koymaktadır. Adalet, İçişleri ile Hazine ve Maliye Bakanlıklarımızın omuz omuza, büyük bir eş güdüm içinde sergilediği kararlı duruş, finansal suç örgütlerine ve yasa dışı bahis şebekelerine karşı asla taviz vermeyeceğimizin en net göstergesidir. Bu sabırla ve büyük bir dikkatle yürütülen operasyon dolayısıyla Adana Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve Adana İl Emniyet Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın alın terini ve geleceğini hedef alan her türlü suç yapısıyla mücadelemizi, aynı sarsılmaz iradeyle sürdüreceğiz.”

MASAK raporları ve teknik takip dosyaya girdi

Soruşturma dosyasına, Mali Suçları Araştırma Kurulu raporlarının yanı sıra teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda elde edilen delillerin de girdiği öğrenildi.

Yetkililer, suç gelirlerinin finansal sistem içerisinde aklanmasına yönelik tespitlerin soruşturmanın kapsamını genişlettiğini belirtirken, operasyonun farklı illerde sürdüğü kaydedildi.