Camide kalp krizi geçiren vatandaşı imam hayata döndürdü

Camide kalp krizi geçiren vatandaşı imam hayata döndürdü

Adana’da camide namaz öncesi fenalaşarak yere yığılan 70 yaşındaki vatandaş, imamın yaptığı ilk müdahale sayesinde hayata tutundu.

Olay, Adana’nın Barbaros Mahallesi’nde bulunan Hz. Musa Camisi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hüseyin Özgün (70), öğle namazı için hazırlandığı sırada aniden rahatsızlanarak yere yığıldı.

Durumu fark eden cami imamı Hasan Demir (34), hızla Özgün’ün yanına koştu. Kalp krizi geçirdiğini anlayan imam Demir, vakit kaybetmeden kalp masajı yaparak müdahalede bulundu.

İmamın müdahalesinin ardından yeniden kendine gelen Hüseyin Özgün, camide bulunan vatandaşların yardımıyla ayağa kaldırıldı. Özgün’ün daha sonra yakınları tarafından sağlık kontrolü için hastaneye götürüldüğü öğrenildi.


 

Gaziantep’te dehşet veren kaza: Küçük kıza çarpan motosiklet sürücüsü kaçtı
#Gündem / 09 Mayıs 2026
Minibüse tek başına binen 2 yaşındaki çocuk polisi harekete geçirdi
#Gündem / 08 Mayıs 2026
Türkiye’den uzay hamlesi: Ay Programı için 2027 hedefi
Bakan Çiftçi: "Yeni nesil suç örgütleri dijitalde örgütleniyor, mücadelemiz sürecek”
Dekolonizasyon tartışması: Mesele Batı karşıtlığı değil, düşünsel bağımsızlık
Bakan Tekin: “Yapay zeka, siber güvenlik ve savunma sanayisine yönelik tematik meslek liseleri açtık”
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Tebbun’dan stratejik zirve: 8 anlaşma imzalandı, hedef 10 milyar dolar ticaret
Bakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile görüştü
World Decolonization Forum’un ikinci gününde medya, Filistin ve küresel anlatılar ele alındı
Bakan Gürlek: “Yasa dışı bahis oynayana yönelik düzenleme çalışması yapıyoruz”
Milli para tekvandocu Yusuf Yünaçtı Avrupa Şampiyonu oldu
