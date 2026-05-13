Camide kalp krizi geçiren vatandaşı imam hayata döndürdü

Olay, Adana’nın Barbaros Mahallesi’nde bulunan Hz. Musa Camisi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hüseyin Özgün (70), öğle namazı için hazırlandığı sırada aniden rahatsızlanarak yere yığıldı.
Durumu fark eden cami imamı Hasan Demir (34), hızla Özgün’ün yanına koştu. Kalp krizi geçirdiğini anlayan imam Demir, vakit kaybetmeden kalp masajı yaparak müdahalede bulundu.
İmamın müdahalesinin ardından yeniden kendine gelen Hüseyin Özgün, camide bulunan vatandaşların yardımıyla ayağa kaldırıldı. Özgün’ün daha sonra yakınları tarafından sağlık kontrolü için hastaneye götürüldüğü öğrenildi.