Milli para tekvandocu Yusuf Yünaçtı Avrupa Şampiyonu oldu

Almanya’da gerçekleştirilen 2026 Avrupa Para Tekvando Şampiyonasında milli sporcular, üçüncü gün müsabakalarında önemli başarılara imza attı. Ay-yıldızlı sporculardan Yusuf Yünaçtı altın madalya kazanırken, Emre Bulgur ile Zehra Orhan bronz madalyanın sahibi oldu.

Münih kentindeki BMW Park’ta düzenlenen şampiyonanın üçüncü gününde Türkiye, para tekvandoda 1 altın, 2 bronz madalyanın sahibi oldu. Türkiye’nin para tekvandoda ilk iki günde madalya sayısı 3 altın, 2 gümüş, 6 bronz olmak üzere 11 madalyaya yükseldi.

Yusuf Yünaçtı’dan altın madalya

K44 erkekler 70 kiloda mücadele eden Yusuf Yünaçtı, son 16 turunda Moldova’dan Petru Cataraga’yı, çeyrek finalde ise milli sporcu Fatih Çelik’i mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Yarı finalde Polonya’dan Maciej Kesicki’yi geçen milli sporcu, finalde paralimpik şampiyonu Azerbaycanlı Imamaddin Khalilov ile karşı karşıya geldi.

Rakibini 2-0 yenen Yusuf, altın madalyaya uzanarak Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

Emre Bulgur ve Zehra Orhan’dan bronz madalya

Şampiyonada milli sporcular Emre Bulgur ile Zehra Orhan da bronz madalya kazanarak Türkiye’ye kürsü başarısı getirdi.

K44 erkekler 80 kiloda mücadele eden Emre Bulgur, çeyrek finalde Azerbaycan’dan Orkhan Jafarov’u mağlup etti. Yarı finalde Gürcistan’dan Lasha Tkemaladze’ye mağlup olan Emre, bronz madalyanın sahibi oldu.

K44 kadınlar 65 kiloda tatamiye çıkan Zehra Orhan ise çeyrek finalde İtalya’dan Giulia Cassar’ı yendi. Yarı finalde Yunanistan’dan Christina Gkentzou’a kaybeden milli sporcu, organizasyonu bronz madalyayla tamamladı.

Üç sporcu madalya elde edemedi

Şampiyonada mücadele eden milli sporculardan K44 erkekler 70 kiloda Fatih Çelik, 80 kiloda Kerem Çetinkaya ile kadınlar 65 kiloda Rümeysa Karagöz ise organizasyonu madalyasız tamamladı.