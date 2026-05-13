AjansHaber Gündem Bakan Gürlek: “Yasa dışı bahis oynayana yönelik düzenleme çalışması yapıyoruz”

Bakan Gürlek: “Yasa dışı bahis oynayana yönelik düzenleme çalışması yapıyoruz”

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahisle mücadele kapsamında yeni bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını belirterek, mevcut mevzuatta bahis oynayan kişilere yönelik doğrudan bir suç tanımı bulunmadığını söyledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Gürlek, Karadeniz Bölgesi illerinin milletvekilleriyle Ankara Hakimevi’nde düzenlenen istişare toplantısında bir araya geldi.

“Uyuşturucuyla mücadelede en ağır cezalar Türkiye’de veriliyor”

Toplantıda konuşan Gürlek, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara değinerek, bu suçlara yönelik en ağır cezaların Türkiye’de uygulandığını ifade etti.

Uyuşturucu ile mücadelede ıslah çalışmalarına önem verdiklerini vurgulayan Gürlek, uyuşturucudan hüküm alan kişilerin denetimli serbestliğe ayrılmadan önce cezaevinde rehabilitasyon sürecine dahil edildiğini belirtti.

Bu kapsamda örnek bir cezaevi oluşturduklarını aktaran Gürlek, sürece ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

“Artık burada tedavi olacak, rehabilite olacak, testler verecek. Yani idari gözlem kurulu şartlı salıvermesine karar verecek.”

Gençlerin ve çocukların sanal bahis, sanal kumar ve uyuşturucu tehdidiyle karşı karşıya kaldığını ifade eden Gürlek, yasa dışı bahisle ilgili mevcut hukuki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gürlek, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’de özellikle sıkıntı, maalesef yasa dışı bahis oynayan bakımından suç değil. Oynatan, aracılık eden, havale eden, banka hesabı gönderen, bunlar suç. Ama yasa dışı bahis oynayana suç değil. Bunun suç olması konusunda bir düzenleme çalışması yapıyoruz.”

Yargıda “hedef süre” vurgusu

Adalet hizmetlerinde yargının hızlandırılmasının önemine dikkati çeken Gürlek, “hedef süre” uygulamasının etkin şekilde sürdürüldüğünü belirtti.

Hakim ve savcıların dosyaları belirlenen sürelerde sonuçlandırmalarının önem taşıdığını ifade eden Gürlek, hedef sürede tamamlanmayan dosyalar konusunda Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun gerekli işlemleri yapacağını kaydetti.

