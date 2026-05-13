AjansHaber Gündem Bakan Gürlek: “24 milyar liralık kirli çark deşifre edildi”

Bakan Gürlek: “24 milyar liralık kirli çark deşifre edildi”

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Düzce merkezli 14 ilde yürütülen yasa dışı bahis operasyonuna ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve Düzce İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen titiz çalışmalar neticesinde, yasa dışı bahis şebekesine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiği bildirildi.

Operasyonun kapsamına ilişkin değerlendirmede bulunan Bakan Gürlek, söz konusu suç yapılanmasının 24 milyar liralık dev bir işlem hacmine ulaştığının tespit edildiğini vurguladı. Gürlek, yürütülen çalışmaların suç ağının finansal boyutunu ortaya çıkardığını belirtti.

“Suç yapılanmalarının nefesini kesmeye devam edeceğiz”

Bakan Gürlek, operasyonlara ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Suç yapılanmalarının nefesini kesmeye devam edeceğiz.”

Gürlek, gençleri ve ülke ekonomisini hedef alan yasa dışı yapılara karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

55 şüpheli hakkında adli süreç başlatıldı

Düzce merkezli yürütülen operasyon kapsamında 14 ilde eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda 55 şüpheli hakkında adli süreç başlatıldığı bildirildi.

Kurumlar arası iş birliği vurgusu

Suç ve suçluyla mücadelede kurumlar arası eş güdümün önemine dikkat çeken Bakan Gürlek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Adalet Bakanlığımız ile İçişleri Bakanlığımız arasındaki güçlü eş güdüm ve iş birliği, suç ve suçluyla mücadelede en büyük gücümüzdür. Bu başarılı operasyonu gerçekleştiren Düzce Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve Düzce İl Jandarma Komutanlığımıza teşekkür ediyorum.”

Adalet Bakanı Gürlek’ten Özgür Özel açıklaması
