Bakan Gürlek: “Gençlerin kanını emen kirli bir çark daha darmadağın edildi”

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Eskişehir merkezli 33 ilde yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklamaya yönelik düzenlenen operasyona ilişkin, “Gençlerin kanını emen kirli bir çarkın daha darmadağın edildi” ifadelerini kullandı. Operasyonda 8,7 milyar liralık suç gelirinin tespit edildiği bildirildi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ve 33 ili kapsayan eş zamanlı operasyona ilişkin değerlendirmelerde bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, suçla mücadelede kurumlar arası güçlü koordinasyona dikkat çekti.

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Adalet, İçişleri ile Hazine ve Maliye Bakanlıklarının ortak çalışmasına vurgu yaparak suç odaklarına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü ifade etti.

“Kurumların güçlü iradesi en büyük dayanağımız”

Suçla mücadelede kurumsal iş birliğinin önemine işaret eden Gürlek, yürütülen çalışmaların etkisine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Adalet ve İçişleri ile Hazine ve Maliye bakanlıklarımız omuz omuza, tam bir eş güdüm içinde yürüttüğümüz çalışmalarla, suç odaklarının nefesini kesmeye devam ediyoruz. Kurumlarımızın ortaya koyduğu güçlü irade, suçla mücadeledeki en büyük dayanağımızdır.”

33 ilde eş zamanlı operasyon

Operasyonun kapsamına ilişkin bilgi veren Gürlek, yasa dışı bahis ve mali suç şebekelerine yönelik çalışmanın detaylarını şu sözlerle aktardı:

“Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarına yönelik 33 ilimizde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla, gençlerimizin kanını emen kirli bir çark daha darmadağın edilmiştir. 8,7 milyar liralık devasa bir suç gelirinin tespit edildiği bu operasyon kapsamında, tüm sorumlular hakkında gereken adli işlemler titizlikle sürdürülmektedir.”

“Hiçbir yapıya geçit verilmeyecek”

Suç gelirlerine ve yasa dışı yapılara karşı mücadelenin süreceğini vurgulayan Gürlek, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

“Milletin huzuruna ve ekonomisine kasteden hiçbir yapıya asla geçit verilmeyecektir.”

Teşekkür mesajı

Bakan Gürlek, operasyonun gerçekleştirilmesinde emeği geçen kurumlara da teşekkür ederek Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının çalışmalarını takdir etti.

Adalet Bakanı Gürlek’ten Özgür Özel açıklaması
#Gündem / 09 Mayıs 2026
#Gündem / 09 Mayıs 2026
Türkiye’den uzay hamlesi: Ay Programı için 2027 hedefi
