AjansHaber Gündem Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan ticaret için hazırlıklar tamamlandı

Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan ticaret için hazırlıklar tamamlandı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan ticaretin başlatılmasına yönelik bürokratik hazırlıkların 11 Mayıs itibarıyla tamamlandığını bildirdi.

Yayınlama Tarihi:
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Türkiye’nin Güney Kafkasya’da kalıcı barış ve refah için doğan tarihi fırsat kapsamında, bölgedeki ekonomik ilişkiler ve iş birliğini tüm ülkeler ile halkların yararına geliştirmeyi sürdüreceğini belirtti.

Keçeli, sosyal medya hesabından, Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan ticaretin başlatılmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Doğrudan ticaret için bürokratik hazırlıklar tamamlandı

Türkiye ile Ermenistan arasında 2022’den bu yana devam eden normalleşme süreci çerçevesinde güven artırıcı adımların sürdüğüne işaret eden Keçeli, iki ülke arasında doğrudan ticaretin başlatılmasına yönelik hazırlıklara ilişkin bilgi verdi.

Ermenistan ile Türkiye'nin 2022'den bu yana devam eden normalleşme süreci çerçevesinde atılan güven artırıcı adımlar kapsamında, iki ülke arasında doğrudan ticaretin başlatılmasına ilişkin bürokratik hazırlıkların 11 Mayıs itibarıyla tamamlandığını belirten Keçeli, "İki ülke arasındaki ortak sınırın açılmasına yönelik gerekli teknik ve bürokratik çalışmalar ise halen devam etmektedir." ifadesine yer verdi.

Keçeli, hayata geçirilen yeni düzenleme sayesinde Türkiye'den üçüncü bir ülkeye, oradan da Ermenistan'a giden veya aynı güzergahı kullanarak gelen malların nihai varış veya çıkış noktasının "Ermenistan/Türkiye" şeklinde yazılabilmesinin mümkün hale geldiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve refahın güçlendirilmesi yönünde yakalanan tarihi fırsatın ışığında Türkiye, bölgede iktisadi münasebetlerin geliştirilmesine ve iş birliğinin tüm bölge ülkeleri ile halklarının yararına daha da ilerletilmesine katkı sunmaya devam edecektir."

 

 

 

 

 

 

 

 

#Ermenistan
#Türkiye
#Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli
