GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
OTOMOTİV
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
16:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan: “AK Parti, millete hizmet etmek için kurulmuş bir siyasi harekettir”
14:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Ambarın anahtarı kimdeyse güç ondadır”
15:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Türkiye'nin çıkarını, geleceğini, huzurunu gözetmek mecburiyetindeyiz”
15:59 8. Etnospor Kültür Festivali İstanbul’da kapılarını açmaya hazırlanıyor
AjansHaber Gündem Bakan Kurum, Çinli mevkidaşı Ni Hong ile Pekin’de görüştü

Bakan Kurum, Çinli mevkidaşı Ni Hong ile Pekin’de görüştü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çin’in başkenti Pekin’de Çin Halk Cumhuriyeti Konut ve Kentsel-Kırsal Kalkınma Bakanı Ni Hong ile bir araya geldi. Görüşmede, şehircilik ve konut politikaları başta olmak üzere çeşitli alanlarda iş birliği imkanları değerlendirilirken, iki ülke arasında ortak çalışma grubu kurulması ve mutabakat zaptı imzalanması kararlaştırıldı.

Editör
Yayınlama Tarihi:
Bakan Kurum, Çinli mevkidaşı Ni Hong ile Pekin’de görüştü

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çin temasları kapsamında Konut ve Kentsel-Kırsal Kalkınma Bakanı Ni ile görüştüklerini bildirdi.

Şehircilik ve kentsel dönüşüm çalışmaları ele alındı

Görüşmede, Türkiye’nin ev sahipliğini yapacağı COP31 süreci başta olmak üzere şehircilik, konut politikaları, kentsel dönüşüm ve akıllı şehirler alanındaki çalışmaların gündeme geldiğini aktaran Kurum, asrın inşa sürecinde edinilen tecrübelerin de paylaşıldığını belirtti.

Kurum, afetlere dayanıklı ve insan odaklı şehircilik vizyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını ifade etti.

“İş birliğimizi daha da güçlendireceğine inanıyorum”

İki ülke arasında şehircilik alanındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik yeni adımlar atıldığını kaydeden Kurum, “Bu kapsamda konut ve şehirleşme alanında dünyanın en önde gelen iki ülkesi olarak ortak çalışma grubu kurma ve mutabakat zaptı imzalanması kararı aldık. Adımlarımızın şehircilik ve konut alanındaki iş birliğimizi daha da güçlendireceğine inanıyorum. Sayın Bakan’a nazik misafirperverliği için teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

#Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Murat Kurum
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
Türkiye’den uzay hamlesi: Ay Programı için 2027 hedefi
Türkiye’den uzay hamlesi: Ay Programı için 2027 hedefi
YSK’da görev değişimi: Yeni başkan Serdar Mutta oldu
YSK’da görev değişimi: Yeni başkan Serdar Mutta oldu
Bakan Çiftçi: "Yeni nesil suç örgütleri dijitalde örgütleniyor, mücadelemiz sürecek”
Bakan Çiftçi: "Yeni nesil suç örgütleri dijitalde örgütleniyor, mücadelemiz sürecek”
Dekolonizasyon tartışması: Mesele Batı karşıtlığı değil, düşünsel bağımsızlık
Dekolonizasyon tartışması: Mesele Batı karşıtlığı değil, düşünsel bağımsızlık
Dünya düzeninin geleceği İstanbul’da tartışılacak: World Decolonization Forum
Dünya düzeninin geleceği İstanbul’da tartışılacak: World Decolonization Forum
Spor
Türkiye, Okçuluk Dünya Kupası’nın Çin ayağını 6 madalyayla tamamladı
Türkiye, Okçuluk Dünya Kupası’nın Çin ayağını 6 madalyayla tamamladı
Gündem
Bakan Tekin: “Yapay zeka, siber güvenlik ve savunma sanayisine yönelik tematik meslek liseleri açtık”
Bakan Tekin: “Yapay zeka, siber güvenlik ve savunma sanayisine yönelik tematik meslek liseleri açtık”
Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturmasında 25 gözaltı kararı
Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturmasında 25 gözaltı kararı
World Decolonization Forum’da ekonomik egemenlik ve kalkınma modelleri tartışıldı
World Decolonization Forum’da ekonomik egemenlik ve kalkınma modelleri tartışıldı
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.