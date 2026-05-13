Bakan Kurum, Çinli mevkidaşı Ni Hong ile Pekin’de görüştü

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çin temasları kapsamında Konut ve Kentsel-Kırsal Kalkınma Bakanı Ni ile görüştüklerini bildirdi.

Şehircilik ve kentsel dönüşüm çalışmaları ele alındı

Görüşmede, Türkiye’nin ev sahipliğini yapacağı COP31 süreci başta olmak üzere şehircilik, konut politikaları, kentsel dönüşüm ve akıllı şehirler alanındaki çalışmaların gündeme geldiğini aktaran Kurum, asrın inşa sürecinde edinilen tecrübelerin de paylaşıldığını belirtti.

Kurum, afetlere dayanıklı ve insan odaklı şehircilik vizyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını ifade etti.

“İş birliğimizi daha da güçlendireceğine inanıyorum”

İki ülke arasında şehircilik alanındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik yeni adımlar atıldığını kaydeden Kurum, “Bu kapsamda konut ve şehirleşme alanında dünyanın en önde gelen iki ülkesi olarak ortak çalışma grubu kurma ve mutabakat zaptı imzalanması kararı aldık. Adımlarımızın şehircilik ve konut alanındaki iş birliğimizi daha da güçlendireceğine inanıyorum. Sayın Bakan’a nazik misafirperverliği için teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.