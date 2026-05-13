Bakan Uraloğlu: “Türkiye ITU Konseyi üyeliğine 2027-2030 dönemi için yeniden aday”

Küresel düzenin dijitalleşme ekseninde yeniden şekillendiğini belirten Uraloğlu, bilgi teknolojileri ve siber kapasitenin devletlerin stratejik gücünde belirleyici hale geldiğini ifade etti.

Bakan Uraloğlu, sempozyumun uluslararası iş birliğini güçlendirecek önemli bir platform olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

“Veri üretme kapasitesi, dijital altyapı yetkinliği, teknolojik bağımsızlık ve siber dayanıklılık, devletlerin stratejik gücünün temel unsurları haline geldi. Bu nedenle GSR-26’yı, yalnızca sektör buluşması değil, dijital geleceğin yönetimine ilişkin küresel bir istişare platformu olarak görüyoruz. Bugün burada ortak bir soruya cevap arıyoruz: Dijital dönüşüm çağında nasıl bir gelecek inşa etmek istiyoruz? Teknoloji artık sadece iletişimi kolaylaştıran araç değil, ekonomiyi yönlendiren, toplumu dönüştüren, güvenlik anlayışını değiştiren ve küresel rekabeti yeniden tanımlayan stratejik güçtür. Türkiye olarak dijitalleşmeyi teknolojik dönüşümün yanı sıra kalkınma, egemenlik ve küresel rekabet meselesi olarak görüyoruz. Bu anlayışla güçlü dijital ekosistem inşa etme yolunda kararlılıkla ilerliyoruz.”

5G yayılımı ve dijital altyapı hedefleri

Haberleşme ve bilişim teknolojilerinin stratejik önemine değinen Uraloğlu, Türkiye’nin dijital altyapı yatırımlarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde sürdürdüğünü ifade etti.

Bakan Uraloğlu, 5G’ye geçiş sürecine ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Aradan geçen yaklaşık 40 günlük sürede de yaklaşık 12,5 milyon yeni 5G abonesi daha bu teknoloji ile tanışarak 34 milyona yaklaştı. Bu rakam, gerçekten dikkat çekici ve gurur vericidir. Çünkü bu durum, vatandaşlarımızın 5G teknolojisini olağanüstü hızlı ve yüksek bir oranda benimsediğini açıkça göstermektedir. İki yıl içerisinde de 5G hizmetlerini kademeli olarak ülkemizin her noktasına eriştirmeyi hedefliyoruz.”

Türkiye’den ITU Konseyi üyeliğine yeniden adaylık

Türkiye’nin uluslararası dijital yönetişim mekanizmalarındaki rolünü güçlendirmeye devam edeceğini belirten Uraloğlu, ITU Konseyi üyeliği için yeniden adaylık kararını açıkladı.

Bakan Uraloğlu bu kapsamda şunları söyledi:

“ITU ile uzun yıllara dayanan yapıcı iş birliğimizin yansıması olarak Türkiye’nin 2027-2030 dönemi için gerçekleştirilecek PP-26 seçimlerinde ITU Konseyi üyeliğine yeniden adaylığını bu vesileyle bir kez daha ifade ediyorum.”

Açıklamanın devamında Uraloğlu, Türkiye’nin konsey çalışmalarına katkı iradesini de vurguladı:

“Türkiye olarak konsey bünyesinde aktif, yapıcı ve sorumluluk sahibi katkılarımızı sürdürme konusundaki güçlü irademizi muhafaza ediyoruz. Bu süreçte tüm ITU üyesi ülkelerin kıymetli desteklerine duyduğumuz güveni de özellikle vurgulamak isterim.”

Sosyal medya ve oyun platformlarına yönelik düzenleme

Dijital ekosistemin yalnızca altyapıdan ibaret olmadığını vurgulayan Uraloğlu, güvenli dijital ortam için yeni yasal düzenlemelere dikkat çekti.

Bakan Uraloğlu, bu kapsamda yapılan düzenlemeleri şu sözlerle değerlendirdi:

Ayrıca dijital güvenliğe ilişkin değerlendirmelerinde Uraloğlu, çocukların korunmasının küresel bir sorumluluk olduğuna işaret etti.

ITU ve uluslararası temsilcilerden değerlendirmeler

ITU Genel Sekreteri Doreen Bogdan-Martin, dijital piyasaların regülasyonların önüne geçtiğini belirterek kurumların dijital dirençlilik temelinde ilerlemesi gerektiğini ifade etti.

Bogdan-Martin ayrıca yapay zeka, kuantum ve uzay teknolojilerinin gündemde olduğunu, gençlerin dijital alanda güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütüldüğünü ve deniz altı kablo ağlarında dayanıklılığın artırılmasının önem taşıdığını kaydetti.

BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu ise dijital dönüşümün artık çok aktörlü bir küresel süreç haline geldiğini belirterek, hiçbir ülkenin bu süreci tek başına yönetemeyeceğini ifade etti.

Karagözoğlu, düzenleyicilerin yalnızca kural koyan değil aynı zamanda inovasyonu destekleyen yapılar olması gerektiğini vurguladı.

ITU Telekomünikasyon Geliştirme Bürosu Direktörü CosmasLuckyson Zavazava ise dünya genelinde 2,2 milyar insanın hala teknolojiye erişemediğine dikkat çekerek uluslararası işbirliğinin zorunluluğunu vurguladı.