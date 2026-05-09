GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
OTOMOTİV
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
22:13 Bakan Çiftçi: "Yeni nesil suç örgütleri dijitalde örgütleniyor, mücadelemiz sürecek”
16:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Türk savunma sanayii dünya ölçeğinde bir ekosistem haline geldi”
17:12 Aziz Yıldırım, seçim öncesi Fenerbahçe derneklerine ve taraftarlara birlik çağrısında bulundu
18:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Tebbun’dan stratejik zirve: 8 anlaşma imzalandı, hedef 10 milyar dolar ticaret
AjansHaber Videolar Gündem Gaziantep’te dehşet veren kaza: Küçük kıza çarpan motosiklet sürücüsü kaçtı

Gaziantep’te dehşet veren kaza: Küçük kıza çarpan motosiklet sürücüsü kaçtı

Gaziantep’te hızla ilerleyen bir motosiklet, ailesiyle yürüyen küçük kız çocuğuna çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı. Feci kaza anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Nöbetçi Editör
Yayınlama Tarihi:

Olay, 8 Mayıs günü öğle saatlerinde Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı Beydilli Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, ailesiyle sokakta yürüyen yaklaşık 4 yaşındaki kız çocuğuna, sokaktan hızla geçen bir motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle küçük çocuk metrelerce savrulurken, motosiklet sürücüsü durmadan olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşlar tarafından ayağa kaldırılan küçük kız çocuğu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Küçük çocuğun vücudunda kırıklar olduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde, motosikletin yüksek hızla gelerek küçük kıza çarpması ve ardından olay yerinden uzaklaşması yer aldı. Görüntülerde ayrıca çevredeki vatandaşların yaşadığı panik ve kaçan sürücüye tepki gösterdiği anlar da dikkat çekti.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturma başlattığı, kaçan motosiklet sürücüsünü yakalamak için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.


 

Minibüse tek başına binen 2 yaşındaki çocuk polisi harekete geçirdi
Minibüse tek başına binen 2 yaşındaki çocuk polisi harekete geçirdi
#Gündem / 08 Mayıs 2026
Adana’da kontrolsüz yıkım faciaya davetiye çıkardı: Kadın son anda kaçtı
Adana’da kontrolsüz yıkım faciaya davetiye çıkardı: Kadın son anda kaçtı
#Gündem / 07 Mayıs 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
Okul çevresindeki silahlı panik aile içi husumetten çıktı
Okul çevresindeki silahlı panik aile içi husumetten çıktı
Türkiye’den uzay hamlesi: Ay Programı için 2027 hedefi
Türkiye’den uzay hamlesi: Ay Programı için 2027 hedefi
MHP Genel Başkanı Bahçeli’den TBMM’de “milli seferberlik” ve “Terörsüz Türkiye” vurgusu
MHP Genel Başkanı Bahçeli’den TBMM’de “milli seferberlik” ve “Terörsüz Türkiye” vurgusu
Teknolojinin kalbi SAHA 2026’da atacak
Teknolojinin kalbi SAHA 2026’da atacak
YSK’da görev değişimi: Yeni başkan Serdar Mutta oldu
YSK’da görev değişimi: Yeni başkan Serdar Mutta oldu
Gündem
Adalet Bakanı Gürlek, Rojin Kabaiş’in ailesi ve avukatlarıyla bir araya geldi
Adalet Bakanı Gürlek, Rojin Kabaiş’in ailesi ve avukatlarıyla bir araya geldi
Gündem
Bakan Çiftçi: "Yeni nesil suç örgütleri dijitalde örgütleniyor, mücadelemiz sürecek”
Bakan Çiftçi: "Yeni nesil suç örgütleri dijitalde örgütleniyor, mücadelemiz sürecek”
Nisanda hava yolu trafiğinde yılın rekoru kırıldı
Nisanda hava yolu trafiğinde yılın rekoru kırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani’yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani’yi kabul etti
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.