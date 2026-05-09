Gaziantep’te dehşet veren kaza: Küçük kıza çarpan motosiklet sürücüsü kaçtı

Olay, 8 Mayıs günü öğle saatlerinde Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı Beydilli Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, ailesiyle sokakta yürüyen yaklaşık 4 yaşındaki kız çocuğuna, sokaktan hızla geçen bir motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle küçük çocuk metrelerce savrulurken, motosiklet sürücüsü durmadan olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşlar tarafından ayağa kaldırılan küçük kız çocuğu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Küçük çocuğun vücudunda kırıklar olduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde, motosikletin yüksek hızla gelerek küçük kıza çarpması ve ardından olay yerinden uzaklaşması yer aldı. Görüntülerde ayrıca çevredeki vatandaşların yaşadığı panik ve kaçan sürücüye tepki gösterdiği anlar da dikkat çekti.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturma başlattığı, kaçan motosiklet sürücüsünü yakalamak için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.



