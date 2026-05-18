Dışişlerinden İsrail’e sert tepki: “Yeni bir korsanlık eylemi”

Gazze’ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu’na uluslararası sularda düzenlenen müdahaleye tepki gösteren Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in eylemini “yeni bir korsanlık eylemi” olarak nitelendirdi. Bakanlık, alıkonulan aktivistlerin koşulsuz serbest bırakılmasını isterken, uluslararası topluma ortak ve kararlı tutum çağrısı yaptı.

Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen müdahale, Türkiye’nin sert tepkisine neden oldu. Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in insani yardım gönüllülerini hedef alan müdahalesini uluslararası hukukun ihlali olarak değerlendirirken, olayın küresel vicdana yönelik açık bir saldırı niteliği taşıdığını vurguladı.

Bakanlık tarafından yayımlanan açıklamada, saldırıya ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

“Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan Küresel Sumud Filosu’na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen ve yeni bir korsanlık eylemi teşkil eden müdahaleyi kınıyoruz.”

“Sindirme politikaları dayanışmayı engelleyemez”

Filoda farklı ülkelerden çok sayıda sivilin yer aldığına dikkat çekilen açıklamada, İsrail’in baskı ve saldırılarla Filistin halkına yönelik uluslararası desteği engelleyemeyeceği belirtildi.

Açıklamada şu değerlendirmeye yer verildi:

“Söz konusu filoda yaklaşık 40 ülkenin vatandaşı bulunmaktadır. İsrail’in saldırıları ve sindirme politikaları, uluslararası toplumun adalet arayışını ve Filistin halkıyla dayanışmasını hiçbir şekilde engelleyemeyecektir.”

“Katılımcılar koşulsuz serbest bırakılmalı”

Dışişleri Bakanlığı, müdahale sırasında alıkonulan aktivistlerin serbest bırakılması çağrısında bulunarak İsrail’in uluslararası hukuk çerçevesinde hareket etmesi gerektiğini bildirdi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“İsrail’in, müdahaleye derhal son vermesi ve alıkonulan filo katılımcılarını koşulsuz olarak serbest bırakması gerekmektedir.”

Süreç yakından takip ediliyor

Türk vatandaşlarının güvenliğinin sağlanması için diplomatik girişimlerin sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, ilgili ülkelerle koordinasyon halinde çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

“Filoda bulunan vatandaşlarımızın güvenli şekilde ülkemize dönmeleri konusunda gerekli girişimlerde bulunulmakta ve diğer ülkelerle iş birliği halinde süreç yakından takip edilmektedir. İsrail’in hukuk tanımaz eylemlerine karşı uluslararası toplumu gecikmeksizin ortak ve kararlı bir tutum almaya davet ediyoruz.”

Dışişleri Bakanlığı, saldırının yaşandığı bölgedeki gelişmelerin yakından izlendiğini belirtirken, İsrail’in müdahalesine ilişkin uluslararası hukuk nezdinde gerekli adımların atılacağı mesajını verdi.

