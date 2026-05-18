Yapay zeka destekli insansı robot AKM’de tiyatro sahnesine çıktı

Metin Yıldız’ın yazıp yönettiği, “Robotik Bir Aşk Hikayesi” alt başlığını taşıyan oyunda, yapay zeka destekli insansı robot ile bir insanın hikayesi anlatılıyor.

Komedi ile dram arasında gidip gelen oyun, aşkı, yalnızlığı ve teknoloji çağında insan olmayı sorgulayan sıra dışı hikayesiyle izleyicinin karşısına çıktı.

Metin Yıldız, Ceylan Yılmaz ve Burak Topal’ın başrolleri paylaştığı oyunun dekor tasarımını Mert Yürür, ışık tasarımını Önder Arık, genel koordinatörlüğünü Esra Aydın üstlenirken, sahnedeki robotun teknolojik altyapısı LTC İnovasyon A.Ş. tarafından hazırlandı.

“Dünyada ilk kez bizim ülkemizde gerçekleşti”

Oyunun yazarı ve yönetmeni Metin Yıldız, oyun öncesinde yaptığı açıklamada, prömiyer heyecanı yaşadıklarını belirterek, bugünün kendileri için ayrı bir anlam taşıdığını söyledi.

Tiyatro sahnesinde yeni bir dönemin kapısını araladıklarını ifade eden Yıldız, şunları kaydetti:

“Prömiyer günü. Her oyunun ilk gününde, ilk oynadığımızda çok heyecanlanırız. Bu, oyunculuğun fıtratında olan bir şeydir. Lakin bugün heyecanımız çok daha yüksek çünkü dünyada bir ilki yapmanın, başarmanın onurunu, kıvancını taşıyoruz. Tiyatroda aslında yeni bir çağ açıyoruz. İlerici, çağın gereğini sahneye yansıtan bir formül uyguluyoruz.”

Yıldız, yapay zekalı insansı robotun ilk kez bir oyuncunun rolünü üstlendiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bir gün gelecek bu robotlar, yapay zekalar oyuncuların yerini alacak, sahneye çıkacaklar” sözlerini tarihe not düşerek gerçekleştirdiklerini işaret eden Yıldız, “İlk kez yapay zekalı insansı bir robot, bir oyuncunun rolünü aldı. O olmasaydı bu rolü başkası oynayacaktı. Evet, gerçekten bu gerçekleşti ve dünyada ilk kez bizim ülkemizde gerçekleşti. Henüz biz böyle bir şey duymadık, görmedik. Yaptığımız araştırmalara göre de ilk kez Türkiye’de yapılıyor. Bunun da onurunu taşıyoruz.”

Hem yazım hem de prova sürecinde yoğun emek verdiklerini aktaran Yıldız, projede yer alan ekibe ve izleyicilere teşekkür etti.

“Oyunculuğun uç noktalarını keşfettiğim bir oyun oldu”

Oyunda “Ceyda” karakterine hayat veren oyuncu Ceylan Yılmaz ise aynı karakterin hem insan hem de robot versiyonunu canlandırmanın kendisi açısından zorlu bir deneyim olduğunu dile getirdi.

Yılmaz, karaktere ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Ceyda, hem başrol olan Vehbi karakterinin eşi, boşandığı karısı, hem de robota koyduğu isim de Ceyda. İki karakter ve birini robot olarak oynamak, bir oyuncu olarak beni gerçekten çok zorladı. Oyunculuğun uç noktalarını keşfettiğim bir oyun oldu. Bu yüzden benim için çok özel. Bir robotun duygusu yok. Duygusuzluğun duygusunu yaşamaya çalıştım.”

“Türkiye’de bir ilki gerçekleştiriyoruz”

Oyuncu Burak Topal da oyunda kargocu karakterini canlandırdığını belirterek, hikayenin gelişiminde önemli bir rol üstlendiğini söyledi.

Topal, oyuna ilişkin şunları kaydetti:

“Karakteristik özellikleri de gayet baskın bir rol. Oyunumuz çok güzel, çok heyecanlıyız. Metin hocamın hem yazdığı hem yönettiği bir oyun. Dünyada ve Türkiye’de bir ilki gerçekleştiriyoruz. Türkiye’de bir ilki gerçekleştiriyor olmak özellikle bizim için çok heyecan verici bir şey, çok mutluyuz. Ben oyunda kargocu olarak Vehbi’nin başına örülecek olaylara aracılık ediyorum. Öyle bir yerim var. Umarım seyircilerimiz de beğenir.”

Oyunun tematik müzikleri ve ses tasarımı ise Erdem Eskimez imzası taşıyor.

İnsan ve yapay zeka arasındaki bağ sorgulanıyor

“Bir insanı unutamıyorsak, onun yapay bir kopyasını sevebilir miyiz?” sorusuna yanıt arayan oyunun konusu şöyle:

“Boşandıktan sonra yalnızlığa gömülen Vehbi’nin hayatı, bir gece kapısına gelen gizemli bir kargoyla değişir. Kutunun içinden çıkan eski eşinin bire bir kopyası olan bir humanoid(insansı) robottur.”