İsrail’den Küresel Sumud Filosu’na uluslararası sularda saldırı: 100 kişinin alıkonulduğu bildirildi

İsrail ordusu, Gazze’ye yönelik ablukayı kırmayı ve bölgeye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu’na Akdeniz’deki uluslararası sularda saldırı başlattı.
Küresel Sumud Filosu Kriz Masası’ndan yapılan açıklamada, Kıbrıs Adası açıklarında bulunan filonun çevresinde iki savaş gemisinin görüldüğü belirtilirken, İsrail ordusuna ait hücumbotların bazı teknelere yanaşarak saldırı düzenlediğine ilişkin görüntüler paylaşıldı.
İsrail basınında yer alan haberlerde, filoya yönelik müdahalenin başladığı aktarılırken, teknelerde bulunan bazı aktivistlerin canlı yayınlarda İsrail askerlerinin yaklaşması üzerine telefonlarını denize attığı ve ellerini havaya kaldırdığı görüldü.
Kriz Masası yetkilileri, İsrail askerlerinin bazı teknelere çıktığını, filodaki 23 tekneyle irtibatın kesildiğini bildirdi.
İsrail basınındaki haberlerde ise filoda bulunan 100 kişinin hukuk dışı şekilde alıkonulduğu öne sürüldü.
Filoda 39 ülkeden aktivist bulunuyor
Gazze Şeridi’ne yönelik ablukayı kırmayı ve insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu’nda 52 teknede toplam 426 kişinin bulunduğu belirtildi.
Filoda 96 Türk aktivistin yanı sıra Almanya, ABD, Arjantin, Avustralya, Avusturya, Bahreyn, Belçika, Brezilya, Cezayir, Endonezya, Fas, Finlandiya, Fransa, Güney Afrika, Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İtalya, İsviçre, Kanada, Libya, Malezya, Meksika, Mısır, Moritanya, Norveç, Pakistan, Polonya, Romanya, Slovakya, Sri Lanka, Şili, Tunus, Umman, Vietnam ve Yeni Zelanda dahil 39 ülkeden aktivistlerin yer aldığı kaydedildi.
Daha önce de müdahale edilmişti
Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında da İsrail ordusunun müdahalesine maruz kalmıştı.
Uluslararası sularda gerçekleştirilen müdahalede, Gazze’ye yaklaşık 600 deniz mili uzaklıkta bulunan teknelerdeki 177 aktivistin alıkonulduğu ve kötü muameleye maruz bırakıldığı açıklanmıştı.
İsrail ordusunun Ağustos 2025’te de 44’ten fazla ülkeden yaklaşık 500 aktivisti taşıyan 40’tan fazla tekneye benzer şekilde müdahalede bulunduğu belirtilmişti.