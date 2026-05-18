Kabinede kritik gündem: Orta Doğu’daki gerilim, ekonomi ve güvenlik masada

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı’nda, Orta Doğu’da yükselen gerilim, ekonomiye etkileri ve güvenlik başlıkları kapsamlı şekilde değerlendirilecek.

Türkiye’nin barış diplomasisi değerlendirilecek

Kabine toplantısında, Ankara’nın Orta Doğu’da kalıcı barışın sağlanmasına yönelik diplomatik girişimleri üzerinde durulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde yürütülen temaslar ve bölgesel istikrarın korunmasına yönelik atılabilecek adımlar değerlendirilecek.

Tahran-Washington hattında süren belirsizliğin, Hürmüz Boğazı çevresindeki gerilimi artırmasının enerji piyasalarına etkileri de toplantının önemli başlıkları arasında yer alacak.

Enerji arz güvenliği ve ekonomik etkiler gündemde

Kabine’de, enerji arz güvenliği, petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar ve Körfez bölgesindeki gelişmelerin Türkiye ekonomisine olası yansımaları kapsamlı şekilde ele alınacak.

Küresel enerji piyasalarında yaşanan hareketliliğin iç piyasaya etkileri ile alınabilecek ekonomik tedbirlerin de değerlendirilmesi bekleniyor.

“Terörsüz Türkiye” hedefi ele alınacak

Toplantının bir diğer önemli gündem maddesini ise “Terörsüz Türkiye” hedefi kapsamında yürütülen çalışmalar oluşturacak.

İstihbarat ve güvenlik birimlerinin takip ettiği silah bırakma sürecinde gelinen aşamanın değerlendirileceği toplantıda, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunda kabul edilen rapor doğrultusunda atılabilecek yasal adımların görüşülmesi öngörülüyor.