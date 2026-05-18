İBB iştirakine “ihaleye fesat” soruşturması: 57 şüpheli gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin iştirak şirketlerinden Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri AŞ’nin bazı ihalelerine ilişkin usulsüzlük iddiaları üzerine operasyon düzenlendi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda, şirket bünyesindeki bazı ihalelerin şüpheliler tarafından organize edildiği, ihale süreçlerinde mevzuata aykırı işlemler gerçekleştirildiği ve örgütsel faaliyet kapsamında “ihaleye fesat karıştırma” suçunun işlendiğinin değerlendirildiği belirtildi.
6 ilde eş zamanlı operasyon
Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli Adana, Bursa, Diyarbakır, Konya ve Yalova’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 57 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Tahkikat sürüyor
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, operasyon kapsamında başlatılan tahkikatın devam ettiği bildirildi.