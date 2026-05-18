Küresel Sumud Filosu’na uluslararası sularda müdahale

Gazze’deki ablukayı kırmak ve bölgeye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu, Akdeniz’in uluslararası sularında İsrail ordusunun müdahalesiyle karşılaştı.

Küresel Sumud Filosu Kriz Masası tarafından yapılan açıklamalarda, Kıbrıs Adası açıklarında seyreden filoya yönelik hareketliliğin kısa sürede arttığı ve bazı teknelerle iletişimin kesildiği ifade edildi.

İki savaş gemisiyle kuşatma iddiası

Kriz Masası yetkilileri, filonun çevresinde iki savaş gemisinin tespit edildiğini, ayrıca hücumbotlarla yapılan tacizlerin ardından sürecin fiili müdahaleye dönüştüğünü açıkladı.

Yapılan son bilgilendirmede, “İsrail ordusunun taciz ettiği bir teknemizle irtibat koptu.” denildi.

İletişim kesintisi yaşandı

Açıklamalarda, müdahale sırasında bazı teknelerle bağlantının tamamen kesildiği, durumun anlık olarak takip edilmeye çalışıldığı belirtildi.

Filodaki diğer teknelerle iletişimin sürdürülmesi için çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

Aktivistlerden canlı yayınlarla tepki

Müdahalenin İsrail basınına da yansıdığı, filodaki aktivistlerin yaşanan anları sosyal medya üzerinden canlı yayınladığı görüldü.

Görüntülerde, İsrail askerlerinin teknelere yaklaşması üzerine bazı aktivistlerin telefonlarını denize attığı ve ellerini kaldırarak pasif direniş sergilediği anlar yer aldı.