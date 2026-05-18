18 Mayıs 2026 Pazartesi
Twitter
Nsosyal
GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
OTOMOTİV
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
15:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
15:29 Beşiktaş’ta 2. Sergen Yalçın dönemi sona erdi
13:08 Dışişlerinden İsrail’e sert tepki: “Yeni bir korsanlık eylemi”
12:23 İsrail’den Küresel Sumud Filosu’na uluslararası sularda saldırı: 100 kişinin alıkonulduğu bildirildi
AjansHaber Gündem Küresel Sumud Filosu’na uluslararası sularda müdahale

Küresel Sumud Filosu’na uluslararası sularda müdahale

Gazze’ye insani yardım ulaştırmak ve ablukayı kırmak amacıyla Akdeniz’e açılan Küresel Sumud Filosu’na, uluslararası sularda İsrail ordusu tarafından müdahalede bulunuldu. Müdahale sırasında bazı teknelerle irtibatın kesildiği bildirildi.

Editör
Yayınlama Tarihi:
Küresel Sumud Filosu’na uluslararası sularda müdahale

Gazze’deki ablukayı kırmak ve bölgeye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu, Akdeniz’in uluslararası sularında İsrail ordusunun müdahalesiyle karşılaştı.

Küresel Sumud Filosu Kriz Masası tarafından yapılan açıklamalarda, Kıbrıs Adası açıklarında seyreden filoya yönelik hareketliliğin kısa sürede arttığı ve bazı teknelerle iletişimin kesildiği ifade edildi.

İki savaş gemisiyle kuşatma iddiası

Kriz Masası yetkilileri, filonun çevresinde iki savaş gemisinin tespit edildiğini, ayrıca hücumbotlarla yapılan tacizlerin ardından sürecin fiili müdahaleye dönüştüğünü açıkladı.

Yapılan son bilgilendirmede, “İsrail ordusunun taciz ettiği bir teknemizle irtibat koptu.” denildi.

İletişim kesintisi yaşandı

Açıklamalarda, müdahale sırasında bazı teknelerle bağlantının tamamen kesildiği, durumun anlık olarak takip edilmeye çalışıldığı belirtildi.

Filodaki diğer teknelerle iletişimin sürdürülmesi için çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

Aktivistlerden canlı yayınlarla tepki

Müdahalenin İsrail basınına da yansıdığı, filodaki aktivistlerin yaşanan anları sosyal medya üzerinden canlı yayınladığı görüldü.

Görüntülerde, İsrail askerlerinin teknelere yaklaşması üzerine bazı aktivistlerin telefonlarını denize attığı ve ellerini kaldırarak pasif direniş sergilediği anlar yer aldı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: “Terörsüz Türkiye’nin yeni yol haritası şekilleniyor”
MHP Genel Başkanı Bahçeli: “Terörsüz Türkiye’nin yeni yol haritası şekilleniyor”
#Gündem / 18 Mayıs 2026
Kabinede kritik gündem: Orta Doğu’daki gerilim, ekonomi ve güvenlik masada
Kabinede kritik gündem: Orta Doğu’daki gerilim, ekonomi ve güvenlik masada
#Gündem / 18 Mayıs 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
İstanbul merkezli sahte pırlanta operasyonunda 81 gözaltı
İstanbul merkezli sahte pırlanta operasyonunda 81 gözaltı
Dekolonizasyon tartışması: Mesele Batı karşıtlığı değil, düşünsel bağımsızlık
Dekolonizasyon tartışması: Mesele Batı karşıtlığı değil, düşünsel bağımsızlık
Bakan Tekin: “Yapay zeka, siber güvenlik ve savunma sanayisine yönelik tematik meslek liseleri açtık”
Bakan Tekin: “Yapay zeka, siber güvenlik ve savunma sanayisine yönelik tematik meslek liseleri açtık”
Eskişehir merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 45 şüpheli adliyeye sevk edildi
Eskişehir merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 45 şüpheli adliyeye sevk edildi
Tekirdağ’da helikopter ve dron destekli uyuşturucu operasyonu düzenlendi
Tekirdağ’da helikopter ve dron destekli uyuşturucu operasyonu düzenlendi
Spor
Rize’de 4 gollü beraberlik: Rizespor 2-2 Beşiktaş
Rize’de 4 gollü beraberlik: Rizespor 2-2 Beşiktaş
Gündem
Dışişleri Bakanı Fidan’dan İranlı mevkidaşı Arakçi ile kritik görüşme
Dışişleri Bakanı Fidan’dan İranlı mevkidaşı Arakçi ile kritik görüşme
İsrail’den Küresel Sumud Filosu’na müdahale
İsrail’den Küresel Sumud Filosu’na müdahale
FETÖ’nün kamu mahrem yapılanmasına operasyon: 24 şüpheliye gözaltı kararı
FETÖ’nün kamu mahrem yapılanmasına operasyon: 24 şüpheliye gözaltı kararı
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.