FETÖ’nün kamu mahrem yapılanmasına operasyon: 24 şüpheliye gözaltı kararı

15:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
15:29 Beşiktaş’ta 2. Sergen Yalçın dönemi sona erdi
13:08 Dışişlerinden İsrail’e sert tepki: “Yeni bir korsanlık eylemi”
12:23 İsrail’den Küresel Sumud Filosu’na uluslararası sularda saldırı: 100 kişinin alıkonulduğu bildirildi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen çalışma kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) kamu kurumlarındaki mahrem yapılanmasına yönelik yeni bir operasyon başlatıldı.

MİT ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerinin koordinasyonuyla sürdürülen soruşturmada, örgütün operasyonel haberleşme yöntemleri mercek altına alındı.

ByLock ve ankesörlü hatlar tespit edildi

Yapılan teknik ve fiziki incelemelerde, şüphelilerin örgütün gizli haberleşme uygulaması ByLock’u kullandıkları, ayrıca ankesörlü ve kontörlü hatlar üzerinden ardışık arama yöntemiyle irtibat sağladıklarının belirlendiği aktarıldı.

Şüphelilerden bir kısmı hakkında örgütsel faaliyetlere ilişkin beyanların da dosyaya yansıdığı öğrenildi.

24 şüpheliye gözaltı kararı

Soruşturma kapsamında farklı kamu kurumlarında görev yaptığı belirlenen 7’si aktif görevde olmak üzere toplam 24 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

11 ilde eş zamanlı operasyon

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldığı, çalışmaların Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sürdürüldüğü bildirildi.

İBB iştirakine "ihaleye fesat" soruşturması: 57 şüpheli gözaltında
Bakan Gürlek: "Suç örgütleriyle mücadelemiz tavizsiz devam edecek"
İstanbul merkezli sahte pırlanta operasyonunda 81 gözaltı
Dekolonizasyon tartışması: Mesele Batı karşıtlığı değil, düşünsel bağımsızlık
Bakan Tekin: "Yapay zeka, siber güvenlik ve savunma sanayisine yönelik tematik meslek liseleri açtık"
Eskişehir merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 45 şüpheli adliyeye sevk edildi
Tekirdağ'da helikopter ve dron destekli uyuşturucu operasyonu düzenlendi
Rize'de 4 gollü beraberlik: Rizespor 2-2 Beşiktaş
Dışişleri Bakanı Fidan'dan İranlı mevkidaşı Arakçi ile kritik görüşme
Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten şehit polisler için taziye mesajı
