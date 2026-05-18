FETÖ’nün kamu mahrem yapılanmasına operasyon: 24 şüpheliye gözaltı kararı

MİT ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerinin koordinasyonuyla sürdürülen soruşturmada, örgütün operasyonel haberleşme yöntemleri mercek altına alındı.

ByLock ve ankesörlü hatlar tespit edildi

Yapılan teknik ve fiziki incelemelerde, şüphelilerin örgütün gizli haberleşme uygulaması ByLock’u kullandıkları, ayrıca ankesörlü ve kontörlü hatlar üzerinden ardışık arama yöntemiyle irtibat sağladıklarının belirlendiği aktarıldı.

Şüphelilerden bir kısmı hakkında örgütsel faaliyetlere ilişkin beyanların da dosyaya yansıdığı öğrenildi.

24 şüpheliye gözaltı kararı

Soruşturma kapsamında farklı kamu kurumlarında görev yaptığı belirlenen 7’si aktif görevde olmak üzere toplam 24 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

11 ilde eş zamanlı operasyon

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldığı, çalışmaların Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sürdürüldüğü bildirildi.