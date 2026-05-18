Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Adana merkezli 21 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyon sonrası gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi hakimlik, savcılık ifadelerinin ardından Rasim Ozan Kütahyalı ile Selahattin Akın Uzun hakkında tutuklama kararı verdi.

154 şüpheli adliyeye sevk edildi

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 154 şüphelinin adliyedeki işlemlerinin sürdüğü, haklarında gözaltı kararı bulunan 37 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

MASAK raporları ve dijital deliller incelemede

Soruşturma dosyasında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları, teknik ve fiziki takip, banka hareketleri, dijital materyal incelemeleri ve kripto varlık analizlerinin değerlendirildiği belirtildi.

Şüphelilerin yasa dışı bahis ve oltalama (phishing) yöntemiyle elde edilen gelirleri çok katmanlı finansal sistemler üzerinden akladıkları iddia edildi.

Finansal ağ ve dijital altyapı iddiası

Soruşturma kapsamında örgütün özel yazılım altyapıları ve panel sistemleri kurduğu, yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sağladığı ve para transferlerini elektronik para kuruluşları, sanal POS sistemleri ile kripto varlıklar üzerinden yürüttüğü öne sürüldü.

Ayrıca kuyumcu, döviz bürosu ve paravan şirketler üzerinden nakit dönüşüm ve katmanlandırma işlemleri yapıldığı iddiaları da dosyada yer aldı.

100 milyar liralık işlem hacmi iddiası

Mali incelemelerde yaklaşık 100 milyar lira ve 2 milyar dolar düzeyinde şüpheli para hareketinin tespit edildiği, bazı banka yöneticileri ve emniyet personelinin de soruşturma kapsamında değerlendirildiği aktarıldı.

El koyma ve erişim engeli kararları

Soruşturma kapsamında bazı finans kuruluşları, kuyumcular ve döviz bürolarına kayyum ve el koyma işlemleri uygulanırken, 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye de el konulduğu bildirildi.

Öte yandan 8 bin 500 yasa dışı bahis ve kumar içerikli internet sitesine erişim engeli getirildiği kaydedildi.