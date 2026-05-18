AjansHaber Gündem Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı

Adana merkezli 21 ilde yürütülen yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama soruşturması kapsamında gözaltına alınanlar arasında yer alan Rasim Ozan Kütahyalı ile suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen Selahattin Akın Uzun tutuklandı. Operasyonda 154 şüphelinin adliyedeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Adana merkezli 21 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyon sonrası gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi hakimlik, savcılık ifadelerinin ardından Rasim Ozan Kütahyalı ile Selahattin Akın Uzun hakkında tutuklama kararı verdi.

154 şüpheli adliyeye sevk edildi

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 154 şüphelinin adliyedeki işlemlerinin sürdüğü, haklarında gözaltı kararı bulunan 37 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

MASAK raporları ve dijital deliller incelemede

Soruşturma dosyasında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları, teknik ve fiziki takip, banka hareketleri, dijital materyal incelemeleri ve kripto varlık analizlerinin değerlendirildiği belirtildi.

Şüphelilerin yasa dışı bahis ve oltalama (phishing) yöntemiyle elde edilen gelirleri çok katmanlı finansal sistemler üzerinden akladıkları iddia edildi.

Finansal ağ ve dijital altyapı iddiası

Soruşturma kapsamında örgütün özel yazılım altyapıları ve panel sistemleri kurduğu, yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sağladığı ve para transferlerini elektronik para kuruluşları, sanal POS sistemleri ile kripto varlıklar üzerinden yürüttüğü öne sürüldü.

Ayrıca kuyumcu, döviz bürosu ve paravan şirketler üzerinden nakit dönüşüm ve katmanlandırma işlemleri yapıldığı iddiaları da dosyada yer aldı.

100 milyar liralık işlem hacmi iddiası

Mali incelemelerde yaklaşık 100 milyar lira ve 2 milyar dolar düzeyinde şüpheli para hareketinin tespit edildiği, bazı banka yöneticileri ve emniyet personelinin de soruşturma kapsamında değerlendirildiği aktarıldı.

El koyma ve erişim engeli kararları

Soruşturma kapsamında bazı finans kuruluşları, kuyumcular ve döviz bürolarına kayyum ve el koyma işlemleri uygulanırken, 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye de el konulduğu bildirildi.

Öte yandan 8 bin 500 yasa dışı bahis ve kumar içerikli internet sitesine erişim engeli getirildiği kaydedildi.

Dışişleri Bakanı Fidan'dan İranlı mevkidaşı Arakçi ile kritik görüşme
Dışişleri Bakanı Fidan’dan İranlı mevkidaşı Arakçi ile kritik görüşme
#Gündem / 17 Mayıs 2026
İsrail ekonomisi 2026'nın ilk çeyreğinde yüzde 3,3 küçüldü
İsrail ekonomisi 2026’nın ilk çeyreğinde yüzde 3,3 küçüldü
#Dünya / 17 Mayıs 2026
İstanbul merkezli sahte pırlanta operasyonunda 81 gözaltı
İstanbul merkezli sahte pırlanta operasyonunda 81 gözaltı
Dekolonizasyon tartışması: Mesele Batı karşıtlığı değil, düşünsel bağımsızlık
Dekolonizasyon tartışması: Mesele Batı karşıtlığı değil, düşünsel bağımsızlık
Bakan Tekin: "Yapay zeka, siber güvenlik ve savunma sanayisine yönelik tematik meslek liseleri açtık"
Bakan Tekin: “Yapay zeka, siber güvenlik ve savunma sanayisine yönelik tematik meslek liseleri açtık”
Eskişehir merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 45 şüpheli adliyeye sevk edildi
Eskişehir merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 45 şüpheli adliyeye sevk edildi
Tekirdağ'da helikopter ve dron destekli uyuşturucu operasyonu düzenlendi
Tekirdağ’da helikopter ve dron destekli uyuşturucu operasyonu düzenlendi
Rize'de 4 gollü beraberlik: Rizespor 2-2 Beşiktaş
Rize’de 4 gollü beraberlik: Rizespor 2-2 Beşiktaş
Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım: "Fenerbahçe'nin şampiyon olma mecburiyeti var"
Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım: “Fenerbahçe’nin şampiyon olma mecburiyeti var"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten şehit polisler için taziye mesajı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten şehit polisler için taziye mesajı
15 yaş altı sosyal medya düzenlemesinde yeni aşama: Uygulama esasları hazırlanıyor
15 yaş altı sosyal medya düzenlemesinde yeni aşama: Uygulama esasları hazırlanıyor
