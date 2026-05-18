18 Mayıs 2026 Pazartesi
AjansHaber Gündem Bakan Gürlek: “Suç örgütleriyle mücadelemiz tavizsiz devam edecek”

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya ve Mersin merkezli iki ayrı operasyonda toplam 18,3 milyar lira işlem hacmine sahip yasa dışı bahis şebekelerinin çökertildiğini belirterek, suç ve suç örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis ve sanal kumar suçlarına yönelik yürütülen operasyonlara ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Antalya ve Mersin merkezli iki büyük operasyonda toplam 18,3 milyar lira işlem hacmine ulaşan yasa dışı bahis şebekelerinin çökertildiğini bildiren Gürlek, suç örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü ifade etti.

Bakan Gürlek, yasa dışı bahis ve sanal kumar suçlarına karşı yürütülen çalışmaların Emniyet Genel Müdürlüğü ve jandarma birimlerinin koordinasyonuyla sürdürüldüğünü belirtti.

18,3 milyar liralık yasa dışı bahis operasyonu

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ekiplerince aylar süren titiz bir çalışma yürütüldüğünü kaydeden Bakan Gürlek, şu bilgileri paylaştı:

“Yasa dışı bahis ve sanal kumar başta olmak üzere, milletimizin helal kazancına göz diken suç örgütleriyle mücadelemizi amansız bir kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kapsamda; evlatlarımızın geleceğini ve ekonomik güvenliğimizi hedef alan yasa dışı bahis şebekelerine karşı bugün şafak vakti iki büyük darbe birden indirilmiştir. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde ve Emniyet teşkilatımızın aylar süren titiz çalışmaları neticesinde; 20 ilde, 139 ekibin katılımıyla gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, hesaplarında 11,3 Milyar TL’yi aşan bir işlem hacmi bulunan 183 şüpheliye yönelik adli işlem yapılmıştır.”

Mersin merkezli ikinci operasyon

Bakan Gürlek, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla jandarma teşkilatı tarafından yürütülen ikinci operasyonda ise yurt dışı bağlantılı yasa dışı bahis sitelerinin gelirlerini aklayan organize suç ağının hedef alındığını belirtti:

“Mersin Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatıyla Jandarma teşkilatımız tarafından yürütülen operasyonda ise, yurt dışı bağlantılı yasa dışı bahis sitelerinin gelirlerini aklayan organize suç ağı çökertilmiştir. 7 Milyar TL işlem hacmine sahip 50 şüpheli yakalanmış, suçtan elde ettikleri lüks araç ve daireler dahil tüm mal varlıklarına el konulmuştur.” “Hiçbir suç odağı adalet karşısında imtiyazlı değildir”

Bakan Gürlek, açıklamasında operasyonların koordinasyonuna katkı sunan tüm kurumlara teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

“Milletimizin huzurunu ve devletimizin ekonomik güvenliğini hedef alan bu yapılara karşı bu operasyonları başarıyla gerçekleştiren; Antalya ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza, Emniyet Genel Müdürlüğümüze, Jandarma Genel Komutanlığımıza ve siber dünyanın görünmez kahramanları olan tüm siber suçlarla mücadele ekiplerimize teşekkür ediyorum. Hiçbir suç odağı adalet karşısında imtiyazlı değildir. Suç ve suç örgütleriyle mücadelemiz, hukukun verdiği yetkiyle, köklerini kazıyana kadar tavizsiz bir şekilde devam edecektir.”

