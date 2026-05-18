18 Mayıs 2026 Pazartesi
AjansHaber Gündem İstanbul’a depreme dayanıklı 11 bin yeni yuva: Fikirtepe’de anahtar teslimleri başladı

İstanbul’a depreme dayanıklı 11 bin yeni yuva: Fikirtepe’de anahtar teslimleri başladı

Uzun yıllar çözülemeyen kentsel dönüşüm süreci devlet müdahalesiyle tamamlanan Fikirtepe’de, depreme dayanıklı 11 bin 729 bağımsız bölüm için teslim süreci başladı. Yeni Fikirtepe Projesi kapsamında yaklaşık 25 bin vatandaş güvenli konutlarına yerleşecek.

Türkiye’nin en kapsamlı kentsel dönüşüm projeleri arasında yer alan Fikirtepe’de uzun süredir devam eden belirsizlik sona erdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında tamamlanan 11 bin 729 bağımsız bölümün anahtar teslim süreci bugün itibarıyla başladı. Projeyle birlikte bölge, depreme dayanıklı yapıları ve sosyal donatı alanlarıyla yeniden inşa edildi.

Uzun süredir vatandaşların mağduriyetine neden olan Fikirtepe’deki kentsel dönüşüm süreci, devletin devreye girmesiyle tamamlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bölgede yıllardır süregelen kangrenleşmiş sorunların çözüldüğünü ve modern bir yaşam alanının inşa edildiğini duyurdu.

“Yıllardır çözülmeyeni çözdük”

Projede gelinen son aşamaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Kurum, devletin kararlı dönüşüm sürecine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Kangrene dönmüştü, yıllardır çözülmeyeni çözdük. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’mız ve Emlak Konut eliyle Yeni Fikirtepe’de depreme dayanıklı 11 bin 729 bağımsız bölümü daha tamamladık. 25 bine yakın vatandaşımızı afetlere dirençli konutlarımıza yerleştiriyoruz. Bugün itibarıyla teslimatlara başlıyoruz.”

25 bin vatandaş güvenli konutlara yerleşecek

Yeni Fikirtepe Projesi kapsamında yalnızca konutların değil, sosyal yaşam alanlarının da inşa edildiği bildirildi. Eğitim, sağlık ve spor tesislerinin yanı sıra ibadethaneler ve sosyal donatı alanlarının yer aldığı projede geniş yeşil alanlar da oluşturuldu.

Bakan Kurum, projeye kazandırılan sosyal alanlara ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“Eğitim, sağlık ve spor tesisleri, camilerin yanında 120 bin metrekarelik millet bahçesi de kazandırdığımız Yeni FikirtepeProjemiz milletimize hayırlı olsun.”

Modern ve afetlere dirençli yeni yaşam alanı

İstanbul’un merkezinde modern şehircilik anlayışıyla yeniden şekillenen Yeni Fikirtepe, depreme dayanıklı yapılarıyla afet riskine karşı güvenli bir yaşam alanı olarak öne çıkıyor. 120 bin metrekarelik millet bahçesiyle desteklenen projede yaşam kalitesinin artırılması hedeflenirken, bugün başlayan teslim süreciyle birlikte binlerce aile yeni yuvalarına kavuşmanın heyecanını yaşamaya başladı.

