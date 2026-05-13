AjansHaber Gündem Kurban Bayramı yoğunluğu nedeniyle trenlerde ek kapasite artışı yapılacak

Kurban Bayramı yoğunluğu nedeniyle trenlerde ek kapasite artışı yapılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kurban Bayramı tatilinde artan yolcu talebini karşılamak amacıyla yüksek hızlı trenler ile ana hat ve bölgesel trenlerde ek sefer-vagon uygulamasıyla toplam 18 bini aşkın kişilik kapasite artışı sağlayacak.

Editör
Yayınlama Tarihi:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı tatilinde şehirler arası ulaşımda yaşanacak yoğunluğa karşı demir yolu ulaşımında ek düzenlemelere gidildiğini belirterek, vatandaşların güvenli ve konforlu şekilde seyahat edebilmesi için tüm planlamaların tamamlandığını bildirdi.

18 bin 664 kişilik kapasite

Kurban Bayramı tatili nedeniyle yüksek hızlı tren (YHT) ile ana hat ve bölgesel trenlerde yolcu kapasitesinin artırılacağını bildiren Uraloğlu, “Kurban Bayramı tatilinde artan yolcu talebine yanıt verilmesi için TCDD Taşımacılık tarafından işletilen YHT’lere ek sefer, ana hat ve bölgesel trenlere de ek vagon konularak toplam 18 bin 664 kişilik kapasite artışı sağlayacağız.” ifadesini kullandı.

Uraloğlu, vatandaşların sevdikleriyle bayram sevincini doyasıya yaşaması için YHT ile ana hat ve bölgesel trenlerde kapasite artışına önem verdiklerini kaydetti.

YHT’ye 3 bin 864 kişilik ek sefer

Ankara-İstanbul YHT hattında 23-24 Mayıs ile 30-31 Mayıs günlerinde ek seferlerin düzenleneceğine dikkati çeken Uraloğlu, “Buna göre, cumartesi ve pazar günlerine denk gelen söz konusu tarihlerde, Ankara-İstanbul-Ankara güzergahında Ankara’dan saat 11.15’te, İstanbul’dan saat 17.45’te hareket edecek ek YHT seferleri konuldu. Toplam 483 yolcu kapasitesine sahip setlerle yapılacak ilave seferlerle, 3 bin 864 koltuk kapasitesi artışı sağlamış olacağız.” değerlendirmesinde bulundu.

Ana hat ve bölgesel trenlerde 14 bin 800 koltuk artışı

Uraloğlu, bayram tatili süresince ana hat ve bölgesel trenlerde de önemli kapasite artışına gidildiğini belirtti.

İzmir Mavi, Güney/Vangölü, Konya Mavi, Ege, 6 Eylül, 17 Eylül, Pamukkale, Ankara ve Doğu ekspresleri ile Uzunköprü-Halkalı ve Edirne-Halkalı bölgesel trenlerine vagon ilavesi yapılacağını ifade eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

“9 günlük tatil boyunca ana hat ve bölgesel trenlerimize 260 vagon ilaveyle 14 bin 800 koltuk kapasitesi artışı sağlanmıştır. Kurban Bayramı tatilinde günlük karşılıklı 26 vagon ilavesiyle ortalama 1480 yolcumuz daha keyifli yolculuk gerçekleştirecek. Demir yolları, düşük karbon emisyonu, yüksek güvenlik standartları ve sunduğu konfor sayesinde bayram dönemlerinde en çok tercih edilen ulaşım alternatiflerinden biri haline geldi. Vatandaşlarımızın ailelerine ve sevdiklerine huzur içinde ulaşabilmeleri için tüm planlamalarımızı titizlikle gerçekleştirdik. Ek seferlerden saha personeli takviyelerine kadar gerekli tüm adımları attık. Bayram süresince demir yollarımız, güvenli ve konforlu kavuşmalar için milletimizin hizmetinde olmaya devam edecek.”

#Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu
