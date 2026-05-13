Samsun’un Havza ilçesinde sağanak sele neden oldu: 12 kişi yaralandı

Samsun’un Havza ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak, kısa sürede etkisini artırarak sele dönüştü.

İlçe genelinde ev ve iş yerlerini su basarken, cadde ve sokaklarda yaklaşık 1,5 metrelik su birikintileri oluştu. Polis, itfaiye, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyesi ekipleri, selin etkisini azaltmak ve su baskınlarına müdahale etmek için çalışma başlattı.

Sel sularının beraberinde sürüklediği çamur, ulaşımda aksamalara neden olurken sürücülere de zor anlar yaşattı.

12 kişi hastanelerde tedavi altına alındı

İlçede etkili olan sağanak ve su baskınları nedeniyle yaralanan 12 kişinin hastanelerde tedavi edildiği bildirildi.

Bölgede AFAD, DSİ, Karayolları, belediye ve kolluk birimlerinin çalışmaları sürerken, ekipler su tahliyesi ve hasar tespit çalışmalarına devam ediyor.

Vali Tavlı: “Can kaybı yok”

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Havza’da etkili olan sağanağın ardından kamu kurumlarının sahada koordineli şekilde çalışma yürüttüğünü belirterek can kaybı yaşanmadığını bildirdi.

Tavlı, afet bölgesinde Büyükşehir Belediyesi, Karayolları, DSİ, AFAD ve kolluk birimlerinin çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayarak, “Tüm ekipler Büyükşehir Belediyesi, Karayolları, DSİ, AFAD ve kolluk birimlerimiz çalışıyor. Allah’a şükür can kaybımız yok. Mal kaybını telafi ederiz inşallah. Geçmiş olsun” dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Doğan: “Devletin tüm kurumları burada”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan da selden etkilenen bölgelerde hasar tespit ve müdahale çalışmalarının Valilik koordinasyonunda sürdüğünü ifade etti.

Doğan, can kaybı yaşanmamasının en büyük teselli olduğunu, zarar gören iş yeri, araç ve evlere ilişkin tespitlerin yapılacağını belirterek, “Devletin tüm kurumları burada. Sayın Valimizin kontrolündeki tüm birimler çalışıyor. Can kaybımız yok, dükkanlarda biraz hasarlar var. Araçlarda hasarlar ve zarar gören evlerimiz var. Allah nasip ederse zararlarını tespit edeceğiz. En kısa zamanda devlet zarar ziyanı saracaktır. Biz vatandaşımızın yanındayız. Büyük bir felaket, kısa sürede yağan bir yağışın kaynağında dere yatacağında taşması nedeniyle oluşmuş bir felaket. Elhamdülillah bir can kaybı yok. Gerisi de çözülür inşallah” ifadelerini kullandı.