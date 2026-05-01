Bakan Uraloğlu: “77 ilimizi bölünmüş yollarla birbirine bağladık”

Çeşitli ziyaretler ve Karaman Çevre Yolu 1. kısım açılışı kapsamında kente gelen Uraloğlu, AK Parti Karaman İl Başkanlığını ziyaret etti.

Bakanlık olarak Karaman’a bugüne kadar 68 milyar liralık yatırım yaptıklarını ifade eden Uraloğlu, kentte 19 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 175 kilometreye çıkardıklarını söyledi.

“Karaman’ı hızlı trenle tanıştırdık”

Bölünmüş yollar, otoyollar ve hızlı tren altyapısında önemli çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Uraloğlu, şöyle konuştu:

“6 ilimiz birbirine bölünmüş yollarla bağlıydı. Bugün 77 ilimiz birbirine bölünmüş yollarla bağlı. Şehirler arasında ortalama hız saatte 40 kilometreydi, bugün 90 kilometreye çıkmış durumda. Bölünmüş yollar ve otoyollarla beraber birçok işi hayata geçirdik. Karaman’ı, hava yoluyla rekabet eden hızlı trenle tanıştırdık. Bu da gerçekten çok kıymetli. Tabii demir yolu hattını Karaman’da bırakmadık, bırakmayacağız. Öncelikle Ulukışla’da mevcut olan demir yolu hattına bağlayacağız. İnşallah önümüzdeki sene hızlı tren hattı olarak bağlamış olacağız.”

Aksaray-Ulukışla-Mersin hattına ilişkin demir yolu ihalesinin de yapıldığını aktaran Uraloğlu, bu bağlantıyla Karaman’ın hızlı tren aracılığıyla Akdeniz’e ulaşacağını ifade etti.

Uraloğlu, “Aynı zamanda Aksaray’dan, Ulukışla’dan Mersin’e inen demir yolu ihalesini de yapmış durumdayız. Dolayısıyla o aksla beraber hızlı trenle biz Karaman’dan Akdeniz’e ulaşmış olacağız. Yani sadece Konya’ya, İstanbul’a, Ankara’ya değil, Akdeniz’e de ulaşmış olacağız. Bir taraftan aynı hızlı tren hattıyla, şimdilik Gaziantep’e kadar giden bölümle oralara kadar gitmiş olacağız.” dedi.

“Hattı Basra Limanı’na kadar ulaştıracağız”

İlerleyen süreçte demir yolu hattının Irak’ın Basra Limanı’na kadar uzatılacağını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

“Sultan Abdülhamid Hicaz Demiryolu’nu yapmıştı. Biz bu hattı oraya da bağlayarak esasında Suriye, Ürdün ve Suudi Arabistan’a kadar gideceğiz.”

Türkiye’nin geçmişte ekonomik belirsizliklerin yaşandığı dönemlerden geçtiğini ifade eden Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde uzun vadeli planların yapıldığı bir sürece ulaşıldığını söyledi.

Türkiye’nin mazlum coğrafyalara yardım eli uzattığını vurgulayan Uraloğlu, milli gelire oranla en fazla yardım yapan ülkenin Türkiye olduğunu belirtti.

“Hizmet yapmak bizim görevimiz”

Karaman Çevre Yolu’nun 1. etabını hizmete açacaklarını bildiren Uraloğlu, 2. etap çalışmalarını da değerlendireceklerini ifade etti.

Uraloğlu, şöyle devam etti:

“Vekillerimizle ve il başkanımızla 2. etap çalışmalarını gözden geçirecek, onun da ne zaman açılabileceğine bugün karar vermiş olacağız. Orada da çok işimiz kalmadı. Çok uzamadan onu da hayata geçireceğiz. Hizmet yapmak bizim görevimiz. Siz bize o görevi hem Cumhurbaşkanımızı hem AK Parti’yi seçerek hem de vergilerinizi ödeyerek veriyorsunuz. Biz görevimizi yapıyoruz. Köprüleri, yolları, tünelleri nasıl yapıyorsak aynı şekilde vatandaşımızın gönlüne de yollar, tüneller, köprüler yaparak girmeye devam edeceğiz. Bunu yapan, 11,5 milyon üyesiyle beraber AK Parti’dir. Önümüzde bir seçim var. Biz, Cumhurbaşkanımızı ve AK Parti’yi inşallah tekrar seçerek yolumuza devam edeceğiz.”

“Türkiye adeta bir güven adası”

“Terörsüz Türkiye” sürecine de değinen Uraloğlu, Suriye’de yaşanan gelişmelerin bu sürecin önemini ortaya koyduğunu söyledi.

Cumhur İttifakı’nın güçlü bir birliktelik sergilediğini ifade eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

“Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Terörsüz Türkiye sürecinin ne kadar kıymetli olduğunu Suriye’de yaşanan olaylarda gördük. Orada süreç suhuletle yoluna girdi. Eğer biz Terörsüz Türkiye sürecini başlatmamış olsaydık, suhuletle gitme imkanı zayıftı. Bugün Orta Doğu’da ciddi sıkıntılar var. Kuzeyimizde Rusya-Ukrayna savaşı var ama Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde adeta bir güven adası. Biz bu şekilde yolumuza devam edeceğiz, hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Teşkilatlarımız olarak da vatandaşımızın gönlüne girmeye, oradaki yerimizi daha da güçlendirmeye devam edeceğiz.”

Programa, AK Parti Karaman Milletvekilleri Selman Oğuzhan Eser ve Osman Sağlam, AK Parti İl Başkanı Murat Öztürk ve partililer katıldı.