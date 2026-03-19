İran hava savunma sistemleri ABD'ye ait F-35 uçağını vurdu

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-35 savaş uçağının bu sabaha karşı İran hava savunma sistemleri tarafından vurulduğu belirtildi. Operasyonun detaylarına ilişkin paylaşılan bilgide, "ABD’ye ait F-35 savaş uçağının, İran’ın orta kesimlerinde İran hava savunma sistemleri tarafından vurulduğu ve savaş uçağının ağır hasar aldığı" ifadesi kullanıldı.

Saldırı sonrası uçağın akıbetine dair belirsizliğin sürdüğünü vurgulayan askeri yetkililer, "ağır hasar alan ait F-35 savaş uçağının akıbetinin henüz netleşmediğini ancak düşme ihtimalinin yüksek olduğunu" kaydetti.



