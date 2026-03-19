Kartal evinde kazandı: Beşiktaş 2-1 Kasımpaşa

Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Beşiktaş, sahasında Kasımpaşa’yı 2-1 mağlup etti.

Beşiktaş Park’ta oynanan karşılaşmada siyah-beyazlılar, 11. dakikada Güney Koreli forvet Oh’un ve 45+2. dakikada Orkun Kökçü’nün attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda Kasımpaşa, 53. dakikada kazandığı penaltıda Benedyczak’ın attığı golle skoru 2-1’e getirerek farkı bire indirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele Beşiktaş’ın üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla Beşiktaş puanını 52’ye yükseltirken, Kasımpaşa 24 puanda kaldı.

Beşiktaş gelecek hafta Fenerbahçe’ye konuk olacak. Kasımpaşa ise Kayserispor’u ağırlayacak.

Orkun yine sahnede

Beşiktaş’ın kaptanı Orkun Kökçü, bugün oynanan Beşiktaş-Kasımpaşa maçında 1 gol ve 1 asistle takımının galibiyetine katkı sağladı. Milli futbolcu, son oynadığı 9 maçta toplam 10 gole doğrudan etki etti; bu maçlarda 7 kez fileleri havalandırırken, 3 gol pası verdi.

 

Türk kulüpleri UEFA'dan 83,44 milyon avro gelir sağladı
