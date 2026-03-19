İsrail Ben Gurion Havalimanı uçuşlarına kısıtlama getirdi

İsrail Ben Gurion Havalimanı uçuşlarına kısıtlama getirdi

İran’ın füze saldırılarında uçakların hasar görmesi üzerine Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı’ndan yapılacak yurt dışı uçuşlarına yolcu kapasite sınırı getirildi.

Yayınlama Tarihi:
KAYNAK:
(AA)
İsrail, İran tarafından gerçekleştirilen füze misillemesi sırasında Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı’nda park halinde bulunan üç özel uçağın hasar alması üzerine uçuş trafiğinde kısıtlamaya gitti. 

Haaretz gazetesinin aktardığı bilgilere göre, ABD’ye gidecek uçakların yolcu kapasitesi yüzde 50 oranında düşürülerek 130 kişiyle sınırlandırıldı. Avrupa uçuşlarında ise bu sayı 120 olarak belirlendi. Karar, İsrail Ulaştırma Bakanlığı ve İç Cephe Komutanlığının gerçekleştirdiği güvenlik değerlendirmesinin ardından yürürlüğe girdi.

Havayolu şirketlerinden iptal duyuruları

İsrail ulusal havayolu şirketi El-Al, ABD uçuşu olan yolcuların yarısının iptal bildirimi alacağını açıklarken, yolculara alternatif rotalar aramaları tavsiyesinde bulundu. Şirket, iptaller için iade veya kupon seçeneği sunacağını belirtti. Israir havayolu şirketi 31 Mart’a kadar olan tüm programını iptal ederken, Arkia ise Atina üzerinden yapılacak uçuşlar için farklı şirketlerle iş birliğine gittiğini duyurdu. Havalimanı yetkilileri, İran füzelerinin önlenmesi sırasında düşen şarapnel parçalarının uçaklarda ciddi hasara yol açtığını doğruladı.


 

"Kolay para" vaadiyle hesap kiralayanlar, ciddi hukuki sonuçlarla karşı karşıya kalabilir
"Kolay para" vaadiyle hesap kiralayanlar, ciddi hukuki sonuçlarla karşı karşıya kalabilir
15 yaş altı sosyal medya düzenlemesi için ilk görüşme haftaya yapılacak
15 yaş altı sosyal medya düzenlemesi için ilk görüşme haftaya yapılacak
ABD'den vatandaşlarına küresel çapta güvenlik uyarısı
ABD'den vatandaşlarına küresel çapta güvenlik uyarısı
ABD'de, Trump yönetimine karşı "Krallara Hayır" protestosu düzenlendi
ABD'de, Trump yönetimine karşı "Krallara Hayır" protestosu düzenlendi
İran’da dini liderlik: Devrimden bugüne üç figürün izleri
İran’da dini liderlik: Devrimden bugüne üç figürün izleri
İran Kızılayı: “66 çocuk yaşamını yitirdi”
İran Kızılayı: “66 çocuk yaşamını yitirdi”
Hürmüz Boğazı çevresinde binden fazla gemi mahsur kaldı
Hürmüz Boğazı çevresinde binden fazla gemi mahsur kaldı
MHP'de istifa haberi: İzzet Ulvi Yönter Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı
MHP'de istifa haberi: İzzet Ulvi Yönter Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic'i kabul etti
NATO’dan 2026 Ankara Zirvesi için geri sayım mesajı
NATO’dan 2026 Ankara Zirvesi için geri sayım mesajı
Hürmüz Boğazı'ndan iki günde 7 gemi geçti
Hürmüz Boğazı'ndan iki günde 7 gemi geçti
