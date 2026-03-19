İsrail Ben Gurion Havalimanı uçuşlarına kısıtlama getirdi

İsrail, İran tarafından gerçekleştirilen füze misillemesi sırasında Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı’nda park halinde bulunan üç özel uçağın hasar alması üzerine uçuş trafiğinde kısıtlamaya gitti.

Haaretz gazetesinin aktardığı bilgilere göre, ABD’ye gidecek uçakların yolcu kapasitesi yüzde 50 oranında düşürülerek 130 kişiyle sınırlandırıldı. Avrupa uçuşlarında ise bu sayı 120 olarak belirlendi. Karar, İsrail Ulaştırma Bakanlığı ve İç Cephe Komutanlığının gerçekleştirdiği güvenlik değerlendirmesinin ardından yürürlüğe girdi.

Havayolu şirketlerinden iptal duyuruları

İsrail ulusal havayolu şirketi El-Al, ABD uçuşu olan yolcuların yarısının iptal bildirimi alacağını açıklarken, yolculara alternatif rotalar aramaları tavsiyesinde bulundu. Şirket, iptaller için iade veya kupon seçeneği sunacağını belirtti. Israir havayolu şirketi 31 Mart’a kadar olan tüm programını iptal ederken, Arkia ise Atina üzerinden yapılacak uçuşlar için farklı şirketlerle iş birliğine gittiğini duyurdu. Havalimanı yetkilileri, İran füzelerinin önlenmesi sırasında düşen şarapnel parçalarının uçaklarda ciddi hasara yol açtığını doğruladı.



