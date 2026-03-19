İran Dışişleri Bakanı Arakçi: “İsrail saldırırsa kısıtlama dönemi sona erer”

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail'in İran enerji altyapısına yönelik gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden kritik açıklamalarda bulundu. Dün gece gerçekleştirilen misilleme operasyonunun İran'ın askeri kapasitesinin yalnızca çok küçük bir bölümünü temsil ettiğini vurgulayan Arakçi, bugüne kadar sergilenen yaklaşımın nedenlerine değindi.

İtidalin sonuna gelindi mesajı

Tahran yönetiminin şu ana kadar kontrollü hareket ettiğini belirten Bakan Arakçi, "Dün gece İsrail’in altyapımıza yönelik saldırılarına verdiğimiz yanıt gücümüzün küçük bir parçasıydı" ifadelerini kullandı. Bu tutumun temel sebebinin bölgesel gerilimi düşürme çağrılarına duyulan saygı olduğunu kaydeden Arakçi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Altyapılarımıza tekrar saldırı düzenlenirse, artık hiçbir kısıtlama olmayacak. Savaşın sona ermesi için, sivil yerleşim alanlarına verilen zararın giderilmesi gerekmektedir."



