AjansHaber Gündem Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş: “Bu bayram, cana kıyanların değil, hayat verenlerin, bayramıdır”

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, “Bu bayram, yeryüzünü ifsat edenlerin değil, ıslah edenlerin, salaha ve felaha erenlerin bayramıdır. Bu bayram, cana kıyanların, kan akıtanların ve korku salanların değil, hayat verenlerin, huzur verenlerin bayramıdır." dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, Süleymaniye Camisi'nde Ramazan Bayramı hutbesini irat etti.

Arpaguş, hutbesine bayram namazı için camide bulunanların bayramlarını tebrik ederek başladı.

Ramazan Bayramı'nın; barışın, kardeşliğin, huzur ve esenliğin bayramı olduğunu dile getiren Arpaguş, "Bu bayram, yeryüzünü ifsat edenlerin değil, ıslah edenlerin, salaha ve felaha erenlerin bayramıdır. Bu bayram, cana kıyanların, kan akıtanların ve korku salanların değil, hayat verenlerin, huzur verenlerin bayramıdır. Bu bayram yoksula, yetime, kimsesize ve çaresize karşı sorumluluk hissetmenin, imkanımız yoksa bile tebessüm etmenin, sadakanın, zekatın, fitrenin, infakın, yardımlaşmanın, dayanışmanın ve paylaşmanın bayramıdır. Bu bayram, başkalarını aç bırakarak doyanlara, başkalarını yok sayarak var olanlara karşı hakka, hakikate, adalete, ahlaka ve fazilete çağıranların bayramıdır." diye konuştu.

Arpaguş, Kudüs'ün kuşatıldığını, Mescid-i Aksa'nın mahzun olduğunu, Gazze'nin hapsedildiğini, bu nedenle dünya Müslümanlarının gerçek bir bayrama hasret kaldığını anlattı.

