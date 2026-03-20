MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Ramazan Bayramı namazı sonrası merhum Alparslan Türkeş'in anıt mezarını ziyaret ederek gündeme dair önemli birlik mesajları verdi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayram namazının ardından MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'de yer alan anıt mezarına ziyarette bulundu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından merhum Türkeş'in kabrine kırmızı ve beyaz karanfiller bırakan Bahçeli, bakır ibrikle su dökerek duasını gerçekleştirdi. Ziyaret sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bahçeli, küresel ve bölgesel çatışmaların gölgesinde hüzünlü bir bayram karşılandığını ifade etti.

Siyasi partilere ortak akıl çağrısı

Türkiye'nin önündeki döneme dair stratejik bir projeksiyon çizen Bahçeli, mecliste temsil edilen partilerin verimli çalışması gerektiğini vurguladı. MHP Genel Başkanı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: 

"Bayram sonrası dönem, yeni ve güçlü bir Türkiye'nin inşasında önemli hizmetlerin ve adımların atılacağı bir Türkiye olacaktır. Burada en önemli mesele, var olan siyasi partilerin bütünüyle, Meclis'te temsil edilen partilerin ise verimli ve etkin çalışmalarıyla Türkiye'nin tüm meselelerini çözebilecek bir görüş birliği, ağız birliği içerisinde olmalarıdır." 

Bahçeli, konuşmasının ardından alanda bulunan partililerle tek tek bayramlaştı.


 

