AjansHaber Yaşam IBAN dolandırıcılarının kolay hedefi: Gençler ve ev hanımları

IBAN dolandırıcılarının kolay hedefi: Gençler ve ev hanımları

Türkiye Barolar Birliği Bilişim ve Teknoloji Kurulu Üyesi ve Adana Barosu Siber Suçlar Komisyonu Başkanı Ali Yılmaz Katlav, son dönemde artan IBAN dolandırıcılığında özellikle gençler ve ev hanımlarının hedef haline geldiğini belirtti.

Yayınlama Tarihi:
KAYNAK:
(AA)
Katlav, internet ve sosyal medya üzerinden yayılan “Hesabını kullandır, komisyon kazan” gibi vaatlerle birçok kişinin dolandırıcılık şebekelerinin ağına düştüğünü ifade etti.

Hesabını kullandıran kişilerin suç ortağı sayıldığına dikkati çeken Katlav, "Başkaları adına bir para transferinde bulunulacağı zaman bankaya yazılı olarak bunun bildirilmesi gerekiyor. Bildirimler yapılmadığı için insanlar hem bundan sorumlu tutuluyor hem de çeşitli suç faaliyetlerinde kullanıldığı için ayrıca suç ortağı olarak bir de bundan yargılanıyorlar." diye konuştu.

Katlav, kişilerin "Ben sadece hesabı verdim." demesinin onu cezadan kurtaramayacağını vurguladı.

Kişinin hesabından kendisinin sorumlu olduğunun altını çizen Katlav, dolandırıcıların hesapları kullanabilmek ve karşı tarafta bir güven oluşturabilmek için kişi adına bir GSM hattı çıkardığını, mağdurları da buradan aradıklarını belirtti.

Küçük vaatler, gençlerin geleceğini tehdit ediyor

Katlav, gençlerin dolandırıcılara daha kolay inandığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Onların hayat tecrübeleri yok, küçük vaatlerle ya da komisyonlarla rahatça ikna edilebiliyorlar. Kendilerine vadedilen düşük ücretler, ileride ağır yargılamalarla karşılaştıklarında hem zararın karşılanmasında hem de cezai açıdan kendilerine büyük yük getirebilmektedir. Bu, gelecekleri açısından da kötü. Sabıka kayıtları oluştuğunda, bunlar ileride muhtemelen memuriyete girmede de sorun yaşayacaklar ve belki de giremeyecekler. Çeşitli iş alanlarında da sorun yaşayacaklar ve sicilleri kirlenecek."

Dolandırıcılardan duygusal tuzak

Katlav, dolandırıcıların çevrim içi oyun ve sohbet ortamlarında da güven kazanmaya çalıştığını belirterek, şöyle devam etti:

"Güveninizi kazandıktan sonra hazırladıkları senaryo doğrultusunda özel hayatlarından bahsediyorlar. 'Daha önce icralık bir durumum var, banka hesaplarımı kullanamıyorum', 'Kira, faturalarımı ödemem gerekiyor, arkadaşlarıma borcum var. Ancak ben bu paraları kendi hesabıma kabul ettiğimde ya da yatırdığımda paralarımı kaptıracağım, kullanamayacağım, borcumu, faturalarımı ve kiramı ödeyemeyeceğim. Evliyim ve zor durumdayım.' diyor. Dolayısıyla karşı tarafı ikna ediyor. Bu, genelde ev hanımlarında oluyor çünkü onlar duygusal açıdan daha zayıf görülüyorlar."

"İyilik yaparken, yaptığınız iyiliğin hayatınızı mahvetmesine izin vermeyin"

Hesap sahiplerinin şüpheli durumlarda bankayı bilgilendirmesi, hesapları bloke ettirmesi ve savcılığa başvurması gerektiğini vurgulayan Katlav, "Bu konuda yardım istenmeli ve böylece bu işin içinde olunmadığı en kötü ihtimalle pişmanlık hükümlerinden yararlanma konusunda bir talepleri olabilir. İyilik yaparken, yaptığınız iyiliğin hayatınızı mahvetmesine izin vermeyin." diye konuştu.

NATO’dan 2026 Ankara Zirvesi için geri sayım mesajı
#Dünya / 29 Mart 2026
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
#Gündem / 29 Mart 2026
Trabzon'da beyin ölümü gerçekleşen genç kadının organları 3 kişiye umut oldu
Türkiye'nin düşünce ekranı “Enstitü Dijital” platformu tanıtıldı
Dünyada yaygın, Türkiye’de azalan tehdit: Tüberküloz
Bakan Mahinur Göktaş açıkladı: Evlenmek isteyen gençlere müjde
Uzmanından uyarı: “Nefes darlığı her zaman akciğer kaynaklı olmayabilir”
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay: “İran'a saldırıların hiçbir meşruiyeti yoktur “
Adalet Bakanı Gürlek: “Yargıyı hızlandırmak için sorunları sahadan alıyoruz"
Van Gölü Havzası’nda, yağışlar umut verdi
"Güvenilir Gıda" mobil uygulaması kullanıma açıldı
