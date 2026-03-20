Pezeşkiyan'dan küresel hukuk uyarısı: “Bu ateş birçoklarını yakacaktır”

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Amerika Birleşik Devletleri’nin İran’a yönelik askeri hamleleri ve ülke lideri Ali Hamaney’i hedef alan saldırıların, küresel güvenlik mimarisini sarsacak bir eşik olduğunu savundu. Sosyal medya platformu X üzerinden açıklamalarda bulunan Pezeşkiyan, bu tür saldırganlıkların cezasız kalmasının uluslararası sistemde kalıcı bir yıkıma yol açabileceğine dikkat çekti.

İsrail rejimi ve devlet terörizmi vurgusu

Açıklamasında bölgedeki gerilime değinen Pezeşkiyan, "İsrail rejiminin doğasının devlet terörizmine dayandığını" ifade etti. ABD’nin müdahalelerinin ve suikast girişimlerinin sadece bölgeyi değil, tüm dünyayı kapsayacak bir krizi tetiklediğini belirten Pezeşkiyan, şu ifadeleri kullandı: "Dünya bu krize karşı kararlı bir şekilde durmazsa, bu ateşin alevi birçoklarını da yakacaktır."



